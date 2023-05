Finale Siviglia-Roma, le probabili formazioni: la decisione su Dybala

Le probabili formazioni di Siviglia-Roma, match della finale di Europa League in programma alle 21



Restano novanta minuti, gli ultimi. Novanta sulla carta, centoventi in teoria o ancora più i rigori. Per la Roma è la seconda finale europea consecutiva dopo la Conference vinta un anno fa a Tirana. Un traguardo clamoroso e storico per questa società, che però non sarà facile da raggiungere.

Mourinho è alla sesta finale europea dopo aver vinto tutte le altre cinque, ma ha contro un Siviglia che invece ha vinto sei finali di Europa League su sei. E nella notte di Budapest la Roma scenderà in campo con Rui Patricio, il terzetto difensivo composto da Mancini, Smalling e Ibanez. A centrocampo ballottaggi apertissimi sulle fasce come a centrocampo. Gli esterni dovrebbero essere Zalewski e Spinazzola, con quest’ultimo appena rientrato. In mezzo Matic e Cristante, con Pellegrini e Dybala a supporto di Abraham..

Per quanto riguarda il Siviglia invece sono quasi tutti a disposizione a differenza di tre giocatori: Acuna squalificato, Jesus Corona e Gueye sono fuori dalla lista. Alla vigilia del match, è nato il giallo Badé. Il francese ha accusato un fastidio durante la rifinitura, ma viaggia verso il recupero.



Le probabili formazioni di Siviglia-Roma

Ecco le probabili formazioni di Siviglia-Roma:

Siviglia-Roma, le probabili formazioni SIVIGLIA (4-2-3-1): Bono; Navas, Gudelj, Badé, Telles; Fernando, Rakitic; Suso, Oliver Torres, Ocampos; En-Nesyri. Allenatore: Mendilibar.

A disposizione: Dmitrovic, Flores, Montiel, Rekik, Marcao, Jordan, Mir, Nianzou, Lamela, Papu Gomez, Gil, Bruno.

Allenatore: Mendilibar.

Indisponibili: Corona, Gueye (non in lista)

Squalificati: Acuna ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Pellegrini, Dybala; Abraham. Allenatore: Mourinho.

A disposizione: Svilar, Boer, Karsdorp, Llorente, Tahirovic,Celiki, Bove, Wijnaldum, Camara, Volpato, Belotti.

Allenatore: Mourinho.

Indisponibili: Kumbulla, Darboe.

Squalificati: -.

Arbitro: Taylor (Inghilterra)

Europa League, Siviglia-Roma: dove vederla in tv

Bayer Leverkusen-Roma sarà visibile su DAZN, Rai Uno, Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Sport 4K, Sky Sport (canale 251). Su DAZN la telecronaca sarà affidata a Pierluigi Pardo e Andrea Stramaccioni. Sky invece ha scelto Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani. Sulla Rai, infine, Siviglia-Roma sarà commentata dalla coppia Alberto Rimedio-Antonio Di Gennaro.