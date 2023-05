Mourinho scalzato da Zidane: 150 milioni non bastano

Zidane resta uno dei tecnici più cercati del mondo e la sua decisione condiziona quella di due big italiane

La questione allenatori in Serie A ha già cominciato da tempo a tenere banco. Questo perché in diverse squadre le panchine potrebbero prestissimo cambiare padrone. Se l’Inter ora sembra orientata a confermare davvero Simone Inzaghi e il Milan punterà ancora su Pioli, Napoli in primis e poi Juventus hanno da far parlare di sé.

Gli azzurri sono alle prese con la vicenda Spalletti, il cui futuro non è assolutamente chiaro. E poi ci sono i bianconeri, che continueranno con Allegri a meno di stravolgimenti che comunque non sono da escludere. Così come la Roma con Mourinho, che ha ancora un altro anno di contratto ma vuole anche aspettare l’esito di questa stagione. E valutare anche e soprattutto le eventuali offerte. Secondo il portale ‘Get French Football News’, da febbraio addirittura starebbero andando avanti i contratti tra il PSG e lo Special One, ma per i parigini non è il portoghese il nome preferito per il dopo-Galtier. Proprio per questo dalla Francia non sono ancora arrivate offerte al mister. Che pure conosce bene il ds Luis Campos. Una proposta formale potrebbe arrivare nel caso in cui l’obiettivo principale svanisse. E questo obiettivo si chiama Zinedine Zidane.

Zidane non vuole il PSG e ‘inguaia’ la Roma con Mourinho. E l’Al Nassr fa follie per Zizou

La società del PSG ha espresso la sua volontà già da almeno un paio d’anni, di puntare su Zidane. Lo scorso anno Al-Khelaifi ha seguito Campos che voleva l’amico Galtier e non a caso ha spinto in maniera poco convinta su Zidane.

Quindi il pallino dei qatarioti non è Jose Mourinho, ma sempre Zizou. Che però aspettava la firma con la Francia un anno fa, fino a rimanere col cerino in mano dopo il rinnovo di Deschamps. E così il PSG è tornato all’attacco per Zidane, ma per ora senza grandi risultati e di risposte non ne sono arrivate. Per questo la pista che porta all’allenatore della Roma resta sempre da tenere in considerazione. Così come lo è la Juventus, con cui il francese ha un legame speciale e in caso di divorzio da Allegri potrebbe sferrare un colpo importante. I bianconeri sarebbero pronti a ripartire con una leggenda, ma in ogni caso a livello economico nessuno avrebbe neanche l’ardire di sognare determinate cifre.

Come riportato da ‘footmercato.net’, infatti, dopo l’esonero di Rudi Garcia c’è una voglia matta di portare un altro grande nome in Arabia Saudita. E questo è il caso dell’Al-Nassr che avrebbe offerto addirittura un biennale da 150 milioni, divisi in due anni, a Zizou. Un’offerta da capogiro per tutti, ma non per l’ex campione francese che avrebbe già rifiutato questa proposta incredibile. Tornando al PSG, a Zidane non piace la linea e il progetto della società parigina e vorrebbe una squadra dei top 5 campionati europei. A questo punto le scelte di Zidane, almeno sulla carta, potrebbero avere un riflesso importante anche su quanto succederà in Serie A, in particolare alla Roma.