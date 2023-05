HIGHLIGHTS | Cinquina contro la Cremonese: Bologna a valanga

Il sabato pomeriggio della 36esima giornata di Serie A si è aperto con una pioggia di gol nella nettissima vittoria del Bologna in casa della Cremonese

Seconda vittoria in trasferta in altrettante gare giocate in questo weekend di Serie A. Dopo la rimonta vincente di ieri del Monza è stato tutto decisamente più semplice oggi pomeriggio per il Bologna, che asfalta la Cremonese a domicilio.

Cinquina senza appello per la truppa di Thiago Motta che dà spettacolo indirizzando la sfida già nel primo tempo con reti a cadenza piuttosto regolare tra il 14′, il 27′ e il 45′. A sbloccare la giornata è Marko Arnautovic che torna al gol accompagnato da due delle migliori realtà di questo sorprendente Bologna, Ferguson e Posch che mandano tutti al riposo sullo 0-3.

Nella ripresa Orsolini (poi anche espulso) e Sansone chiudono i conti prima del gol finale di Ciofani per i padroni di casa.

Cremonese-Bologna 1-5, il tabellino

CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi; Valeri, Chiriches (dal 14′ st Lochoshvili), Vasquez; Sernicola (dal 31′ st Felix), Pickel, Castagnetti (dal 25′ st Quagliata), Meité, Galdames; Okereke, Tsadjout. A disposizione: Saro, Sarr, Aiwu, Ciofani, Buonaiuto, Bianchetti, Ghiglione, Felix, Acella, Ferrari, Quagliata, Lochoshvili. Allenatore: Ballardini

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Posch, Bonifazi, Lucumì, Cambiaso; Ferguson (dal 13′ st Aebischer), Schouten, Dominguez (dal 13′ st Moro); Orsolini, Arnautovic (dal 31′ st Sansone), Barrow. A disposizione: Bardi, Ravaglia, De Silvestri, Lykogiannis, Sosa, Aebischer, Medel, Moro, Pyyhia, Sansone, Zirkzee. Allenatore: Motta

Reti: al 14′ pt Arnautovic, al 27′ pt Ferguson, al 45′ pt Posch, al 18′ st Orsolini, al 35′ st Sansone, al 45′ st Ciofani

Ammonizioni: Orsolini, Buonaiuto

Espulso al 28′ st Orsolini per doppia ammonizione

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 83, Juventus 69, Inter 66, Lazio 65, Milan 61, Roma 59, Atalanta 58, Monza* 52, Bologna* 50, Fiorentina e Torino 49, Udinese 46, Sassuolo* 44, Empoli 39, Salernitana 38, Lecce 32, Verona e Spezia 30, Cremonese* 24, Sampdoria 18.

*una gara in più