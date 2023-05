Ancelotti allo scoperto dopo City-Real: “Il futuro è molto chiaro”

Manchester City-Real Madrid, le parole di Carlo Ancelotti ai microfoni di Amazon Prime Video dopo il triplice fischio

Una partita mai in discussione. Il Manchester City schianta 4-0 il Real Madrid e vola in finale dopo una prova di forza che non può passare inosservata. La doppietta di Bernardo Silva, l’autogol di Militao e il sigillo finale di Alvarez fanno assumere al risultato le proporzioni di una vera e propria goleada.

Blancos spettatori non paganti di un predominio dei padroni di casa tecnico e tattico. Nel post partita, un Carlo Ancelotti piuttosto provato ha fornito la sua chiave di lettura ai microfoni di Amazon Prime Video, svelando alcuni dettagli sul futuro. Ecco quanto dichiarato:

COSA È SUCCESSO? “Il City ha giocato meglio di noi ed ha meritato di raggiungere la finale. Niente corto circuito, semplicemente abbiamo trovato una squadra molto forte, che ha pressato forte e ha preso vantaggio nel primo tempo: nel secondo tempo abbiamo provato a ritornare in partita ma è stato impossibile.”

SE LO ASPETTAVA? All’inizio sì, si poteva gestire meglio la palla poi, però a volte succede che trovi un rivale davvero forte e devi accettare di uscire in una semifinale di Champions.”

City-Real Madrid, Ancelotti: “Futuro? Molto chiaro”

Ancelotti ha poi rispedito al mittente l’ipotesi che si sia trattato di un calo psicologico, aggiungendo che non può essere questa sconfitta a mettere in dubbio il cammino in Champions dei Blancos. Il tecnico dei Blancos, inoltre, ha risposto anche alle domande circa il suo futuro:

HA PARLATO CON FLORENTINO PEREZ? Sì. Cosa vi siete detti, se è possibile saperlo? No, è venuto negli spogliatoi, ha salutato la squadra, niente di più.

FUTURO? Il futuro è molto chiaro, questa sconfitta ci aiuterà ad essere migliori il prossimo anno. Il Real Madrid abitualmente i drammi non li fa, pensa al futuro. Siamo arrivati in semifinale, l’anno scorso abbiamo vinto la Champions: abbiamo perso in semifinale, può succedere, non è niente di nuovo. Nessun dramma, abbiam fatto una grande stagione, a volte può accadere che non riesci a vincere. Come sta? Bene