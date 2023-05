Scintille derby, fioccano le ammonizioni: cosa è successo

Scintille sul finire del derby di ritorno tra Inter-Milan: Turpin fatica a riportare la calma, quattro ammonizioni

L’Inter vede la finale Champions: il gol di Lautaro Martinez spegne tutte le speranze di rimonta del Milan e lancia i nerazzurri verso Istanbul. Il gol del ‘Toro’ non ha però addormentato la partita, anzi ha reso il clima ancora più incandescente.

I calciatori rossoneri, infatti, hanno mostrato tutta la loro frustrazione con qualche intervento al limite. Su uno di questi si è scatenata una mischia che ha visto il direttore di gara Turpin estrarre quattro cartellini gialli per riportare la calma. Tutto nasce da un brutto intervento di Krunic su Calhanoglu davanti all’area di rigore interista. Un fallo che non è stato gradito dai giocatori dell’Inter che hanno circondato l’avversario.

A quel punto, in difesa del suo compagno, è partito dalla difesa Kalulu e la tensione è salita alle stelle. Al piccolo parapiglia hanno preso parte un po’ tutti, compreso Lautaro Martinez che ha allontanato di peso il difensore avversario.

Inter-Milan, entrataccia di Krunic: scintille in campo

Nei concitati momenti che hanno fatto seguito al fallaccio di Krunic c’è stato anche un acceso battibecco tra Tomori e Lukaku. L’arbitro è riuscito a riportare la calma facendo largo uso dei cartellini gialli.

Oltre a Krunic, autore del fallo su Calhanoglu da cui è scaturito tutto, sono stati ammoniti anche Kalulu e Tomori per il Milan e Lautaro Martinez per l’Inter. Proprio per questo, e per evitare inutili polemiche, Inzaghi poco dopo ha richiamato in panchina il ‘toro’, mandando in campo Correa al suo posto.