HIGHLIGHTS | Il Torino inguaia il Verona: decide Vlasic

Il Torino espugna il Bentegodi di Verona, di misura, mettendo il Verona in grossa difficoltà nella corsa salvezza

Il Torino agguanta l’ottavo posto in classifica grazie a tre punti fondamentali in casa del Verona. Juric si conferma bestia nera del ‘suo’ Verona e soprattutto lo inguaia nella corsa salvezza che si fa sempre più serrata.

A decidere il match è un gran gol di Nikola Vlasic nel primo tempo. L’ex West Ham al 29′ trafigge Montipò con un mancino fantastico che alla fine vale tre punti. A questo punto i granata sono a 49, tre in più rispetto a Fiorentina, Udinese, Bologna e Monza che devono ancora giocare. Un piazzamento, l’ottavo posto, che in caso di esclusione dalle coppe della Juventus potrebbe addirittura valere l’Europa. Al contrario la situazione del Verona si fa sempre più complicata, soprattutto dopo la vittoria dello Spezia. I gialloblù infatti tornano al terzultimo posto e momentaneamente in serie B, a pari punti con i liguri. Una chance enorme sprecata, anche considerando il pareggio del Lecce che resta a +2. A fine partite fischi sonori da parte di tutto il Bentegodi ai calciatori gialloblù, che non giocano affatto una bella partita ed escono dal campo a testa bassa.