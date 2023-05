Inter-Sassuolo, probabili formazioni: Gagliardini dal 1’, torna Pinamonti

Le probabili formazioni di Inter-Sassuolo, match del sabato sera della 35esima giornata di Serie A: turnover per l’Inter, Dionisi ritrova Pinamonti

Siamo arrivati alla 35esima giornata di Serie A con Inter e Milan ad animare il sabato. Alle 20:45 l’Inter scende in campo a San Siro contro il Sassuolo.

I nerazzurri vogliono continuare a cavalcare l’onda dell’entusiasmo dopo le quattro vittorie consecutive in campionato e quella nell’Euroderby contro il Milan. In vista del ritorno contro i rossoneri martedì, Simone Inzaghi pensa a un ampio turnover. Ancora assente Skriniar, il tecnico ha a disposizione tutta la rosa. Tra i pali torna Handanovic con D’Ambrosio e De Vrij pronti a partire dal 1’ in difesa. Con loro Acerbi. A centrocampo Bellanova farà rifiatare Dumfries e Gagliardini sarà al posto di Barella. In regia Brozovic e a completare il centrocampo Mkhitaryan e Dimarco. In attacco torna la coppia formata da Lukaku e Correa.

Alessio Dionisi recupera Zortea e Pinamonti dopo la squalifica, ma probabilmente solo il secondo, ex della sfida, partirà titolare. Contro l’Inter in porta confermato Consigli. I quattro di difesa saranno Toljan, Erlic, Ferrari e Rogerio. A centrocampo dovrebbero essere certi di una maglia da titolare Frattesi a destra e Maxime Lopez al centro. A sinistra, invece, ballottaggio fra Matheus Enrique e Obiang. In avanti la certezza è Domenico Berardi con Laurienté in ballottaggio con Defrel e Pinamonti pronto a tornare in campo dal 1’.

Le probabili formazioni di Inter-Sassuolo

Ecco le probabili formazioni di Inter-Sassuolo:

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Acerbi; Bellanova, Gagliardini, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Lukaku, Correa. Allenatore: Simone Inzaghi

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Maxime Lopez, Matheus Henrique; Berardi, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Alessio Dionisi

Serie A, Inter-Sassuolo: dove vederla in tv

La partita tra Inter e Sassuolo in programma sabato 13 maggio alle ore 20:45, sarà il match serale del sabato sera di questa giornata di Serie A. La partita Inter-Sassuolo sarà trasmessa su DAZN, su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251). È possibile seguirla in streaming sulle piattaforme DAZN, Sky Go e NOW.

Il calendario di Inter e Sassuolo

L’Inter dopo la sfida contro il Sassuolo avrà preparare il super derby ritorno di Champions League contro il Milan. Poi ci sarà la trasferta contro il Napoli, la finale di Coppa Italia contro la Fiorentina per poi chiudere il campionato con le due sfide contro Atalanta e Torino.

Dopo la sfida contro l’Inter, il Sassuolo invece ospiterà il Monza in casa, poi la trasferta contro la Sampdoria, già retrocessa, e chiuderà il campionato al Mapei Stadium contro la Fiorentina.