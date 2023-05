Correa deve ripagare la fiducia di Inzaghi: col Sassuolo un’altra chance

Joaquin Correa, attaccante dell’Inter, potrebbe avere di nuovo la fiducia di Simone Inzaghi stasera contro il Sassuolo: le ultimissime notizie sul campionato italiano di Serie A

L’Inter di Simone Inzaghi stasera, fra poche ore, sfiderà il Sassuolo di Alessio Dionisi in occasione della 35esima giornata del campionato italiano di Serie A.

I nerazzurri, reduci dalla vittoria nel primo round delle semifinali di Champions League contro il Milan di Stefano Pioli, devono blindare un posto nelle prime quattro del torneo per staccare un pass per la prossima fase a gironi della massima competizione europea. Simone Inzaghi, tecnico della Beneamata, sta studiando, un po’ come nelle ultime gare disputate, un turnover ad hoc per sopperire a tutti gli impegni fra Champions League e Coppa Italia. Fra i protagonisti di questi avvicendamenti ci sono anche gli attaccanti, due su tutti Romelu Lukaku e Joaquin Correa. Il primo deve trascinare l’Inter in Serie A ed essere l’arma in più in Europa, mentre il secondo deve ripagare la fiducia che Simone Inzaghi, che lo ha voluto fortemente nell’estate di calciomercato del 2021, gli sta dando nelle ultime settimane, soprattutto proprio in campionato.

Correa fra riscatto e futuro: settimane decisive per l’attaccante dell’Inter

Nel frattempo ci sono tutte le questioni legate al futuro di Joaquin Correa. L’attaccante argentino, arrivato come affermato in precedenza negli ultimi giorni di calciomercato dell’estate del 2021, non ha mai veramente inciso con la casacca dell’Inter in quelle che ormai sono quasi due annate piene. Nella prima stagione, l’ex giocatore della Lazio ha realizzato un paio di doppiette pesanti, basti pensare alle sfide con Verona e Udinese, ma gli infortuni lo hanno seriamente frenato. In questa stagione invece, oltre ai problemi fisici, c’è anche un rapporto non proprio di amore con il pubblico di San Siro che ha preso spesso di mira Correa per i suoi atteggiamenti e le prestazioni.

Il gol al Benfica e la convivenza in attacco con Lukaku non sono finora bastati per la redenzione e la prossima estate potrebbe anche vedere l’addio dell’argentino all’Inter, ma tutto dipenderà dalle offerte che arriveranno e dalla valutazione che i nerazzurri fanno di Correa, non inferiore ai 20-25 milioni di euro.