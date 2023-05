Consigli Fantacalcio e Probabili Formazioni: 35esima giornata Serie A

Consigli Fantacalcio e le probabili formazioni della 35esima giornata del campionato italiano di Serie A: Inter, Milan, Juventus e tutte le altre

Intermezzo di Serie A nella settimana forse più importante del calcio europeo. Inter e Milan, impegnate in Champions League, sono di scena sabato, mentre la Juventus, la Roma e la Fiorentina sfidano rispettivamente Cremonese, Bologna e Udinese. Infine i campioni d’Italia da qualche giorno del Napoli affronteranno, in trasferta, il Monza.

Consigli Fantacalcio e Probabili Formazioni della 35esima giornata di Serie A

Lazio-Lecce venerdì ore 20.45

LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Marcos Antonio, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Blin, Hjulmand, Oudin; Strefezza, Ceesay, Di Francesco.

TOP: Immobile vuole tornare a segnare. Occhio a Strefezza

FLOP: Gallo può avere problemi

RISCHIATUTTO: Casale può avere il guizzo giusto

Salernitana-Atalanta sabato ore 15

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Lovato, Daniliuc, Pirola; Mazzocchi, Vilhena, Coulibaly, Bradaric; Kastanos, Dia; Botheim.

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Soppy, De Roon, Ederson, Zappacosta; Koopmeiners, Pasalic; Zapata.

TOP: Dia è in grandissima forma. Ok Zapata

FLOP: Soppy è un po’ sfasato

RISCHIATUTTO: Scalvini può dare soddisfazioni

Spezia-Milan sabato ore 18

SPEZIA (4-3-3): Dragowski; Amian, Wisniewski, Ampadu, Nikolaou; Bourabia, Ekdal, Esposito; Gyasi, Nzola, Verde.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Messias, Brahim Diaz, Saelemaekers; Rebic.

TOP: Nzola vuole mordere. Krunic vuole riscattarsi

FLOP: Qualche difficoltà per Rebic

RISCHIATUTTO: Theo non esitate a schierarlo

Inter-Sassuolo sabato ore 20.45

INTER(3-5-2): Handanovic, D’Ambrosio, De Vrij, Acerbi; Bellanova, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Gosens; Lukaku, Correa.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ruan, Rogério; Frattesi, Lopez, Henrique; Berardi, Defrel, Laurienté.

TOP: Lukaku vuole trascinare l’Inter fino alla Champions. Occhio a Berardi a San Siro

FLOP: Ruan può avere problemi

RISCHIATUTTO: Brozovic può ritrovare il bonus

Verona-Torino domenica ore 12.30

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Hien, Dawidowicz; Faraoni, Abildgaard, Tameze, Doig; Verdi, Lazovic; Djuric.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Ricci, Ilic, Vojvoda; Miranchuk, Vlasic; Sanabria.

TOP: Lazovic è in forma. Occhio a Ricci

FLOP: Sanabria non brilla in trasferta

RISCHIATUTTO: Doig può dare soddisfazioni

Consigli Fantacalcio, dalla Juventus alla Roma: le ultime

Fiorentina-Udinese domenica ore 15

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodò, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Barak, Mandragora, Amrabat; Gonzalez, Cabral, Sottil.

UDINESE (3-5-1-1): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ebosele, Lovric, Walace, Samardzic, Udogie; Pereyra; Nestorovski.

TOP: Gonzalez al Franchi si esalta. Pereyra è in forma

FLOP: Bijol non ci convince

RISCHIATUTTO: chi continua a puntare su Lovric?

Monza-Napoli domenica ore 15

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Marlon, Izzo, Caldirola; Ciurria, Pessina, Rovella, Carlos Augusto; Caprari, Sensi; Mota.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

TOP: Carlos Augusto va sempre schierato. Ok Osimhen

FLOP: Olivera potrebbe essere deconcentrato

RISCHIATUTTO: Attenzione a Politano

Bologna-Roma domenica ore 18

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Cambiaso, Sosa, Lucumì, Lykogiannis; Moro, Schouten, Dominguez; Orsolini, Barrow, Ferguson.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Celik, Mancini, Ibanez; Zalewski, Bove, Cristante, Spinazzola; Solbakken, Pellegrini; Abraham.

TOP: Dominguez sta facendo bene. Ok Abraham in trasferta

FLOP: Celik non ha il bonus nel sangue

RISCHIATUTTO: Cambiaso sta salendo di giri

Juventus-Cremonese domenica ore 20.45

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Gatti, Rugani, Danilo; Cuadrado, Miretti, Paredes, Rabiot, Kostic; Chiesa, Milik.

CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi; Ferrari, Chiriches, Vasquez; Sernicola, Galdames, Castagnetti, Meité, Valeri; Okereke, Ciofani.

TOP: Milik vuole ripetere l’andata. Occhio a Valeri

FLOP: Paredes non è da schierare

RISCHIATUTTO: Perin ha sempre fatto bene

Sampdoria-Empoli lunedì ore 20.45

SAMPDORIA (3-4-1-2): Ravaglia; Günter, Nuytinck, Amione; Zanoli, Rincon, Winks, Augello; Djuricic; Quagliarella, Gabbiadini.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Ebuehi, Walukiewicz, Luperto, Parisi; Akpa-Akpro, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Caputo, Cambiaghi.

TOP: Zanoli e Parisi, fasce al potere

FLOP: Amione ha il cartellino troppo facile

RISCHIATUTTO: Cambiaghi è in striscia