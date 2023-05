DIRETTA Serie A, Milan-Lazio | Formazioni UFFICIALI LIVE

Si apre col botto la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A: sfida Champions tra il Milan e la Lazio

Dopo la matematica certezza della conquista del terzo Scudetto della storia del Napoli, guidato da Luciano Spalletti, per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A c’è la sfida che vale un pezzo di Champions tra il Milan e Lazio.

I padroni di casa di Stefano Pioli, che mercoledì se la vedranno con i cugini dell’Inter nell’andata della semifinale della Champions League, sono attualmente al sesto posto in classifica, a pari punti con l’Atalanta e la Roma, e sono reduci dal pareggio, il secondo consecutivo, in casa contro la Cremonese penultima di Davide Ballardini. Di contro, i biancocelesti dell’allenatore Maurizio Sarri, secondi in classifica, arrivano a questo importante appuntamento dopo essere tornata alla vittoria, tra le mura amiche contro il Sassuolo di Alessio Dionisi, reduce da due sconfitte consecutive. Le due squadre sono distanziate da sei punti in classifica: un’eventuale sconfitta dei rossoneri, li condannerebbe quasi definitivamente a restare fuori dai quattro posti che valgono l’accesso alla prossima edizione della Champions League e certificherebbe, invece, l’accesso della squadra di Claudio Lotito. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano.

FORMAZIONI UFFICIALI MILAN-LAZIO

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Messias, Bennacer, Leao; Giroud. All. Pioli

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic-Savic, Marcos Antonio, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.. All. Sarri

CLASSIFICA SERIE A: Napoli 80 punti; Lazio 64; Juventu 63; Inter 60; Atalanta, Milan e Roma 58; Fiorentina 46; Bologna, Monza e Torino 45; Udinese e Sassuolo 43; Salernitana ed Empoli 35; Lecce 31; Spezia e Verona 27; Cremonese 21; Sampdoria 17

Milan-Lazio, dove vederla in TV

C’è grandissima attesa per la partita che vede di fronte il Milan di Pioli e la Lazio di Sarri. I rossoneri si sono appena visti scucire lo Scudetto dal petto dal Napoli di Spalletti, i biancocelesti stanno disputando un campionato al di sopra delle aspettative e veleggiano al secondo posto in classifica, con un solo punto di vantaggio sulla Juventus di Allegri. Chi volesse gustarvi la partita, potrà sintonizzarsi, se in possesso di regolare abbonamento, sull’app Dazn, presente anche sul decoder Sky. Calcio d’inizio alle ore 15.