60 milioni di euro nel giorno di Roma-Inter | CM.IT

Alle 18 Roma e Inter scenderanno in campo per giocarsi una fetta importante di Champions League della prossima stagione. Ma c’è anche il mercato

Saranno sei giorni decisamente intensi per la Roma di José Mourinho. Oggi i giallorossi si giocano una fetta importante della qualificazione alla prossima edizione della Champions League contro l’Inter di Simone Inzaghi.

Giovedì, invece, sarà il turno del Bayer Leverkusen, atteso allo stadio ‘Olimpico’ per l’andata della semifinale di Europa League. Uno spartiacque decisivo, dunque, per la stagione della squadra allenata da José Mourinho, per il quale circolano anche voci su un possibile futuro lontano dalla Roma, in direzione Paris Saint-Germain. A prescindere da questo, i giallorossi arrivano a questi appuntamenti decisivi della stagione decimati dagli infortuni, con una rosa ridotta al lumicino, cosa di cui si è sempre lamentato pubblicamente lo ‘Special One’.

Nell’ultimo turno del campionato di Serie A, l’infrasettimanale valevole per la trentatreesima giornata, la Roma ha pareggiato in casa del Monza di Raffaele Palladino. Ma a tenere banco sono state, soprattutto, le polemiche di Mourinho sulla direzione di gara dell’arbitro Daniele Chiffi. “Giocare con il peggior arbitro trovato in carriera è dura, e ne ho incontrati molti che sono scarsi. Tecnicamente è orribile, non è empatico, non crea rapporti con nessuno”. Queste solo alcune della parole del tecnico portoghese, ma l’attenzione comincia ad essere rivolta anche al futuro, al calciomercato, di Mourinho e dei calciatori.

Roma, la richiesta è di 60 milioni di euro

Oltre al futuro di José Mourinho, di cui abbiamo già parlato, è in discussione anche quello di Tammy Abraham. Il centravanti inglese, sotto contratto fino al 2026, non sta vivendo una buona stagione (solo nove gol realizzati in quarantasei presenze accumulate fino a questo momento) e le voci su un possibile addio si moltiplicano. Le informazioni raccolte in Inghilterra da Calciomercato.it, confermano il forte interesse del Manchester United per l’ex Chelsea. La Roma sarebbe anche pronta a valutare eventuali proposte, a partire da 50-60 milioni di euro. Nessun prezzo al ribasso, anzi, la volontà di monetizzare al massimo dalla cessione, eventuale, del 25enne centravanti inglese per poter, poi, rinforzare il reparto avanzato con acquisti di spessore, considerando anche i paletti imposti dal fair play finanziario. Dunque, attenzione massima dei ‘Red Devils’ su Abraham.