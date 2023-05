Inter, luci e ombre a San Siro: tre big col futuro in bilico

La sfida di ieri con la Lazio ha consegnato diversi verdetti a Inzaghi e alla società: andiamo ad analizzare il futuro di Romelu Lukaku, Joaquin Correa e Marcelo Brozovic

Una vittoria soffertissima e sudatissima quella dell’Inter contro la Lazio di Maurizio Sarri, ma allo stesso tempo fondamentale per il cammino dei nerazzurri nel campionato italiano di Serie A, più in particolare per la corsa ad un posto alla prossima fase a gironi di Champions League.

Dopo il pareggio di Roma e Milan infatti, la Beneamata ha completato l’aggancio con questi tre punti pesanti nel segno di Lautaro Martinez, ma non solo. Nel pranzo del Meazza di ieri, ci sono state luci e ombre, ma partiamo dalle note positive. Romelu Lukaku, centravanti belga, è in crescita e lo ha dimostrato anche contro la Lazio. Due assist spettacolari e decisivi che hanno lanciato l’Inter e che potrebbero cambiare anche il suo futuro in ottica calciomercato. Discorso potenzialmente simile per Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato, da molti dato in partenza, si è distinto come uno dei migliori in campo del match e occhio a ciò che succederà in estate visto il legame dell’ex Dinamo con il club nerazzurro. La sua valutazione è oggi di 30-35 milioni.

Calciomercato Inter, discorso totalmente diverso per un altro big

C’è invece un altro che le occasioni le sta sciupando e rischia grosso in vista della prossima estate di calciomercato. Stiamo parlando di Joaquin Correa. L’attaccante argentino, arrivato in nerazzurro nel 2021 per circa 30 milioni di euro, non è mai entrato nei cuori del popolo della Beneamata e, nonostante le cinque titolarità consecutive in Serie A, non è ancora stato in grado di incidere.

La gara contro la Lazio inoltre ha testimoniato, ancora una volta, il brutto rapporto fra Correa e il pubblico di San Siro che, in più situazioni, non ha perso occasione per criticare una prestazione decisamente sotto le aspettative del calciatore albiceleste. In estate molto probabilmente sarà addio, ma tutto dipenderà dalle offerte che arriveranno sia per le modalità della partenza che per la permanenza o meno in Italia di Correa. Marotta spera di riceve un’offerta sui 17-18 milioni.