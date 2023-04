Inter-Lazio, si ferma a inizio secondo tempo: è costretto a lasciare il campo

Tegola per la Lazio di Maurizio Sarri che ha dovuto sostituire Danilo Cataldi, centrocampista biancoceleste, ad inizio ripresa: le ultimissime sull’infortunio

Brutta tegola a centrocampo per la Lazio di Maurizio Sarri che, dopo pochissimi minuti dall’inizio del secondo tempo, perde per infortunio il volante della sua linea mediana: Danilo Cataldi.

Il centrocampista italiano, cresciuto proprio nelle giovanili del club biancoceleste, ha accusato un problema fisico alla gamba destra dopo una forte contusione. Nonostante i vari tentativi di restare in campo, Cataldi non è riuscito a proseguire la gara e Sarri, tecnico della Lazio, ha dovuto optare per la sostituzione. Al suo posto è entrato Matias Vecino, ex giocatore dell’Inter che ha raccolto anche gli applausi del popolo nerazzurro visti i trascorsi e i gol pesantissimi realizzati con la casacca della Beneamata.