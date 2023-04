Juventus, il centrocampo non gira e Locatelli è in crisi

Brutto momento per la Juventus di Massimiliano Allegri e anche per uno dei suoi centrocampisti, Manuel Locatelli, in crisi nelle ultime uscite: andiamo ad analizzare la sua situazione

La stagione della Juventus è stata decisamente altalenante. I bianconeri, autori di una partenza horror, verso la metà del mese di ottobre hanno iniziato ad inanellare vittorie e trionfi tanto da recuperare il treno scudetto e giocatori importanti come Angel Di Maria, assente nelle prime settimane di campionato.

Al rientro dal Mondiale in Qatar, la Vecchia Signora, a ridosso della capolista Napoli, è stata però schiantata proprio dagli azzurri con un incredibile 5-1 che ha aperto un’altra voragine nel morale dei bianconeri poi allargata con la penalizzazione di 15 punti inflitta alla fine del mese di gennaio. Due mazzate pesantissime che hanno scosso la Juve, ma non l’hanno abbattuta. I bianconeri infatti si sono ripresi e sono tornati ad accumulare punti fino alle ultime settimane dove, soprattutto in trasferta, il ruolino di marcia della società torinese è impietoso. Per ultima, solo in ordine temporale, è arrivata poi l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano dell’Inter di Simone Inzaghi con tanti protagonisti in negativo in campo e fuori, uno di questi è senza dubbio Manuel Locatelli, centrocampista bianconero.

Juventus, una stagione di alti e bassi: dove è finito Manuel Locatelli?

Nonostante qualche prestazione di assoluto livello, soprattutto a cavallo fra l’inizio e la ripresa del campionato causa mondiale, la stagione di Manuel Locatelli non si può di certo segnare come un’annata positiva.

Il centrocampista, arrivato dal Sassuolo nell’estate di calciomercato del 2021, non ha ancora realizzato un gol, ma soprattutto è stato coinvolto sempre meno dal punto di vista offensivo e, difensivamente, ha avuto diverse gare problematiche, a partire proprio da quella di Milano dove le mezz’ali dell’Inter e la regia di Calhanoglu hanno travolto l’ex giocatore del Milan, totalmente in balia del centrocampo della Beneamata.