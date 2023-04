Offerta astronomica per Tomori: così va via dal Milan

Il Milan si gode il momento dopo il passaggio del turno in Champions League e si prepara ad alzare il tiro anche in campionato. Intanto dalla Premier mettono gli occhi su un big di Pioli

Champions e campionato viaggiano su due binari differenti per il Milan, che dopo aver eliminato il Napoli e strappato il pass per le semifinali in Europa, si ritrova a dover dare risposte anche in Serie A. Il rendimento sui due fronti è distante e servirà una scossa anche lì per la compagine di Pioli.

Intanto l’allenatore rossonero sta ritrovando al meglio delle loro potenzialità tutti i big della rosa. Migliorata anche la solidità difensiva della squadra, grazie all’incremento di prestazioni da parte di elementi come Calabria, Hernandez, Maignan e Tomori. Proprio quest’ultimo rischia di divenire anche uomo mercato, con un paio di club importanti di Premier League che potrebbero tornare alla carica. Il difensore inglese ex Chelsea ha raccolto 36 presenze con un gol quest’anno con i rossoneri, ed ha gradualmente ritrovato il suo abituale livello. Un difensore solido e rapido, perfetto anche per i ritmi del campionato britannico.

Calciomercato Milan, due squadre inglesi su Tomori: serve un’offerta monstre

Non mancano gli estimatori di Tomori in Premier, con particolare riferimento a due società che ora sono in lotta comune per un posto nella prossima Champions League.

Secondo quanto sottolineato dal ‘Mail Sport’ Manchester United e Tottenham seguono da vicino il classe 1997 di proprietà del Milan. I rossoneri però non sarebbero disposti a venderlo a meno di un’offerta definita ‘astronomica’.

Servirà quindi una proposta elevata per pensare di scalfire le certezze dei meneghini. United e Tottenham, al netto della forza economica, potrebbero però anche pensare di mettere sul piatto potenziali contropartite tecniche per oliare gli ingranaggi dell’eventuale affare. Il Manchester potrebbe proporre nomi come l’ex Diogo Dalot o il centrale Victor Lindelof, che Ibrahimovic conosce bene, mentre gli ‘Spurs’ avrebbero nell’ex atalantino Cristian Romero, un nome intrigante per la difesa. Il Milan però spara alto ed ha intenzione di godersi Tomori, a meno di offerte fuori di testa.