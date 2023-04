Europa League, per la Roma c’è il Bayer Leverkusen: scopriamo la squadra dell”allievo’ Xabi Alonso

La Roma di Josè Mourinho, dopo aver battuto il Feyenoord, ora dovrà sfidare in semifinale il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, ex giocatore del Real Madrid

La Roma di Josè Mourinho, dopo aver battuto ieri sera ai supplementari il Feyenoord avversario anche nella finalissima di Conference League della scorsa stagione, ora sfiderà il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, ex centrocampista del Real Madrid che, proprio sotto la guida tecnica dell’allenatore portoghese, ha insidiato il Barcellona stellare di Pep Guardiola all’inizio dello scorso decennio.

L’ora tecnico spagnolo ha preso in mano una squadra con delle buonissime individualità che, fino alla gestione tecnica di Seoane, ha avuto molti problemi sia in campionato che in Champions League. Questioni che pare siano state risolte da Xabi Alonso che ha rilanciato il Leverkusen fino al sesto posto della Bundesliga e alla semifinale di Europa League proprio contro il suo ‘maestro’, Josè Mourinho. Lo Special One infatti ha allenato l’ex Liverpool ai tempi delle Merengues e fra i due è la prima sfida da quando anche lo spagnolo siede in panchina.

Europa League, scopriamo il Bayer Leverkusen

Il Bayer Leverkusen è una squadra giovane con dei prospetti decisamente interessanti, anche in vista della prossima sessione estiva di calciomercato per i top club del campionato italiano di Serie A. In difesa spicca il profilo di Hincapie, protagonista anche al Mondiale in Qatar 2022, e con una valutazione di almeno 25 milioni di euro. In attacco invece, oltre all’infortunato Schick, il giocatore più interessante è senza dubbio Moussa Diaby, duttile avanti del Leverkusen classe 1999.

La sua valutazione è di circa 50 milioni di euro, ma non è il giocatore di maggior rilievo. A centrocampo infatti spicca il vero talento del Bayer che risponde al nome di Florian Wirtz, stellina del calcio tedesco ed europeo che ormai ha raggiunto una quotazione di poco inferiore ai 100 milioni di euro per il suo cartellino.