“C’è già l’accordo con Conte”: l’Inter manda via Inzaghi ed altri undici

L’Inter vive un momento particolare e Inzaghi potrebbe farne le spese: spunta il possibile accordo con Conte con 11 calciatori via

Momento no per l’Inter, almeno in campionato. La gioia per il successo esterno contro il Benfica è stata spazzata via da ko interno contro il Monza. Undicesima sconfitta stagionale in Serie A, con i nerazzurri che sono ora al quinto posto, fuori dalla zona Champions.

Quella Champions che mercoledì sera potrebbe vedere la squadra di Inzaghi strappare il pass per la semifinale. Ed è proprio a quello che si aggrappa l’allenatore per riuscire ad essere riconfermato alla guida della squadra anche il prossimo anno. Una ipotesi al momento complicata perché la delusione per un campionato al di sotto delle aspettative potrà essere ricompensata soltanto con traguardi importanti nelle altre competizioni.

Occorre quindi arrivare in fondo in Champions, completando l’opera con il Benfica e vincendo poi il derby (italiano o cittadino) in semifinale. Servirà anche vincere la Coppa Italia e poi, neanche a dirlo, riuscire a rientrare nelle prime quattro in campionato. Insomma, il percorso che porta alla conferma di Inzaghi non è semplice e potrebbe trovare un altro ostacolo: un accordo già trovato con Antonio Conte.

Inter, De Paola: “Conte avvicinato, rivoluzione nella rosa”

Intervenuto a Calciomercato.it su Tv Play, il giornalista Paolo De Paola ha detto la sua sul momento dell’Inter e soprattutto sul futuro della panchina nerazzurra.

“Undici sconfitte sono troppe. Inzaghi potrebbe restare se l’Inter arrivasse in finale di Champions e riuscisse a vincere la Coppa Italia. Altrimenti, se dovesse perdere il derby in Champions e non vincere la Coppa Italia, sarebbe esonerato”. La conferma inoltre potrebbe essere ostacolata da “accordi già in essere che potrebbe essere difficile da cancellare in caso di rimescolamento”.

Il riferimento è ad Antonio Conte: “Lui tornerebbe, l’Inter lo ha avvicinato e vuole chiudere. Tutti smentiranno ma radiomercato suggerisce questo. Conte andò via perché non fu fatta una rivoluzione da sette calciatori – conclude – ora parliamo di una da undici”.