Inzaghi crede in Correa: futuro insieme lontano dall’Inter

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, potrebbe puntare forte su Joaquin Correa, attaccante argentino più volte definito flop di mercato: le ultimissime notizie in Serie A

L’Inter di Simone Inzaghi, nella sfida di venerdì pomeriggio contro la Salernitana di Paulo Sousa, è scesa in campo con, in attacco, Joaquin Correa e Romelu Lukaku.

Il secondo è stato fra i peggiori in campo con un gol divorato che ancora è negli occhi dei tifosi nerazzurri, mentre il primo non ha dato segnali confortanti in vista del finale di stagione. L’attaccante argentino, quest’anno molto deludente e vittima di una serie di infortuni che ne hanno profondamente minato la continuità in campo, viene ormai etichettato come un flop di mercato in casa Inter e i supporter della Beneamata non lesinano le critiche sia a San Siro, quando i nerazzurri giocano in casa, sia sui social network. Contro la Fiorentina l’ex attaccante della Lazio aveva messo in mostra alcune giocate e qualche guizzo che hanno ricordato i tempi biancocelesti e, in una rosa come quella dell’Inter, un giocatore come Correa potrebbe fare molto comodo soprattutto nelle partite molto chiuse o a gara in corso.

Inter, il finale di stagione sarà la redenzione di Correa? E intanto il calciomercato…

Il finale di stagione potrebbe essere quindi fondamentale per Joaquin Correa che vuole conquistare l’Inter o almeno salvare il salvabile dopo quasi due annate colme di alti e bassi e prestazioni che troppe volte hanno fatto innervosire il popolo nerazzurro. Nel frattempo ci sono le voci di calciomercato.

L’Inter, visto il momento, sarebbe pronta a privarsi dell’argentino nella prossima sessione dei trasferimenti. La società meneghina ha acquistato il calciatore per circa 30 milioni di euro nell’estate del 2021, ma il futuro è ancora in bilico. Restano da capire le squadre interessate e resta anche da analizzare quello che sarà il finale di stagione di Correa con l’Inter che vuole riscattare la sua esperienza a Milano in questi due mesi. Peraltro lo stesso Inzaghi deve meritarsi la conferma in panchina e c’è già chi pensa che i due potrebbero ripartire insieme da una nuova avventura all’estero. Magari al Siviglia.