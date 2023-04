Il Milan ha ritrovato Maignan. Che cosa succederà in estate

Col ritorno di Mike Maignan fra i pali, il Milan di Stefano Pioli ha ritrovato sicurezza, ma cosa succederà nella prossima estate di calciomercato: le ultimissime notizie in Serie A

Il Milan di Stefano Pioli, con la vittoria in casa del Napoli di Luciano Spalletti, ha ritrovato morale e soprattutto fiducia in vista del finale di stagione. A parte quello che sarà il discorso legato alla penalizzazione della Juventus di Massimiliano Allegri, i rossoneri si trovano attualmente al terzo posto nel campionato italiano di Serie A.

Al Maradona, per il Diavolo, è stato un trionfo vero e proprio, un rotondo 0-4 che non ha lasciato dubbi o scampoli di discussione sulla prestazione del Milan che, da qualche settimana, può contare di nuovo su Mike Maignan, estremo difensore francese che si è reso protagonista anche con la casacca della Francia con un intervento prodigioso nella sfida contro l’Irlanda. Il portiere transalpino, che ha saltato molte gare in questa stagione, è tornato a blindare la porta del Milan e per il futuro, in vista della prossima estate di calciomercato, che cosa dovranno fare e pensare i tifosi del Diavolo?

Calciomercato Milan, quale sarà il futuro di Maignan

Mike Maignan, che è stato troppo tempo assente per il Milan di Stefano Pioli, si sta confermando anche in questa stagione come uno degli estremi difensori di maggior rilievo a livello mondiale. Il Diavolo non vuole privarsene e molto dipenderà anche da quelle che saranno le esigenze dei top club di caratura europea che, al momento, sono tutti coperti sotto l’aspetto dell’estremo difensore.

Il Real Madrid può infatti contare su Courtois, mentre il PSG, nonostante le difficoltà, ha fra i pali Gigio Donnarumma. Anche in Inghilterra, almeno per il momento, la situazione può tranquillizzare i tifosi del Milan visto che Liverpool, Manchester City e United non hanno particolari problemi. Occhio al Chelsea però, ma i Blues stanno monitorando con attenzione anche il profilo di Andre Onana, estremo difensore dell’Inter di Simone Inzaghi.