Inizia la settimana che deciderà il futuro di Inzaghi: un passaggio sarà fondamentale

Simone Inzaghi inizia con oggi la settimana che deciderà il suo futuro come tecnico dell’Inter: andiamo a scoprire tutti i passi che avranno i nerazzurri in questi sette giorni

La sconfitta con la Fiorentina proprio non ci voleva per l’Inter di Simone Inzaghi che, con il tonfo in casa contro la Viola, ha raggiunto quota 10 alla dicitura partite perse nel campionato italiano di Serie A.

Una cifra decisamente troppo alta per i nerazzurri che ora vedono la qualificazione alla prossima fase a gironi di Champions League più che a rischio, considerando anche il calendario molto complicato che deve affrontare l’Inter nel finale di stagione. Prima di tutto ciò però c’è questa settimana, che inizia da oggi e terminerà martedì prossimo, che sarà cruciale per il futuro di Simone Inzaghi sulla panchina della Beneamata. La prima sfida, forse la meno importante delle tre, è quella odierna dove l’Inter sarà ospite della Juventus di Massimiliano Allegri in occasione della semifinale di andata di Coppa Italia. La competizione nazionale, nella quale Inzaghi ha trionfato la scorsa stagione, potrebbe dare nuova linfa alla Beneamata che però, soprattutto in dirigenza, guarda con molta attenzione ad un’altra gara, quella di venerdì pomeriggio alle ore 17.

Inter, Inzaghi si gioca il futuro: la Serie A sarà decisiva

La paura di perdere un posto nella prossima fase a gironi di Champions League spaventa e non poco la dirigenza dell’Inter che vuole puntare forte, in questo finale di stagione, sul chiudere al meglio il campionato cercando di ritrovare continuità e, soprattutto, un posto nelle prime quattro posizioni della classifica.

Ecco perché il match di venerdì pomeriggio in casa della Salernitana sarà decisivo per l’Inter quasi al pari del quarto di finale di andata contro il Benfica, in programma martedì prossimo. L’ultimo atto di questa settimana infuocata si terrà infatti in Portogallo per la squadra meneghina e potrebbe sancire la fine di Inzaghi come tecnico dell’Inter o la rinascita dei nerazzurri in vista di un finale di stagione davvero incandescente.