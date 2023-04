Inter-Juventus, l’affare è fatto: è arrivata la firma

Inter e Juventus vanno a caccia di nuovi laterali per il futuro. Uno dei calciatori che era stato accostato ad entrambe è però indirizzato verso altri lidi

I calciatori in scadenza il prossimo giugno potrebbero rappresentare una risorsa importante da andare ad esplorare. Tra questi non mancano anche i nomi accostati alle big di Serie A, comprese Inter e Juventus.

Nerazzurri e bianconeri saranno inoltre grandi protagonisti domani sera nella semifinale d’andata di Coppa Italia. Un obiettivo sensibile per entrambe vista la necessità sia della truppa di Inzaghi che di quella di Allegri, di dare una scossa decisiva. Momento negativo per Lukaku e soci, aggrappati ormai alle coppe, mentre la Juve è in una buona fase e vuole cavalcare il momento per ottenere risultati. Al termine dell’annata, al netto di come andrà la stagione, sarà tempo di ripensare al calciomercato, ed entrambe le società vanno a caccia di esterni, ma anche delle migliori occasioni. In questo senso tra i calciatori in scadenza a giugno, e dunque acquistabili a parametro zero, c’era anche Ramy Bensebaini, laterale mancino del Borussia Moenchengladbach, che era stato accostato sia alla Juventus che all’Inter, ma che ormai pare destinato altrove.

Calciomercato, niente Serie A per Bensebaini: affare fatto col Borussia Dortmund

Niente avventura in Serie A per Bensebaini, terzino sinistro di grande spinta in uscita a zero dal Gladbach, che in stagione ha collezionato anche la bellezza di sei gol.

Un mancino fisico e tecnico che sarebbe stato perfetto sia per l’Inter che per la Juventus. Il suo destino appariva però già indirizzato da qualche tempo. Secondo quanto evidenziato da ‘Sky Sport.de’ ci sarebbe già l’affare fatto per Bensebaini, che ha firmato il suo contratto con il Borussia Dortmund pochi giorni fa. Il giornalista Florian Plettenberg rivela inoltre che il 27enne terzino sinistro si unirà al BVB a titolo gratuito in estate con l’annuncio ufficiale che però richiederà ancora tempo. Intanto ciò che è certo è che il classe 1995 continuerà la sua carriera in Germania dove per il momento andrà prima a completare il percorso al Gladbach.