Il ritorno è Special in panchina: “Non escludiamo il Mourinho bis”

Tiene banco alla Roma il futuro di José Mourinho dopo il tris rifilato dai giallorossi alla Sampdoria. Nuove nubi sulla permanenza nella Capitale dello ‘Special One’

La Roma travolge la Sampdoria e continua la rincorsa ad un piazzamento in Champions League per la prossima stagione.

José Mourinho ritrova un Wijnaldum in grande spolvero e aggancia al quarto posto l’Inter dopo il 3-0 dell’Olimpico griffato anche dalle reti di El Shaarawy e del solito Dybala. La squadra giallorossa è attesa adesso dalla trasferta in casa del Torino, ma a tenere banco è inevitabilmente anche il futuro di Mourinho alla guida del club capitolino. Arrivano nuove sirene su un possibile addio alla Roma dello ‘Special One’, che è anche una suggestione dell‘Inter per un clamoroso ritorno a Milano in caso di separazione tra i nerazzurri e Simone Inzaghi, visti gli ultimi risultati negativi dell’ex tecnico della Lazio alla guida della formazione vicecampione d’Italia. E lo stesso ‘Mou’ non ha allontanano le nubi sulla sua permanenza a Trigoria dopo il successo contro la Sampdoria: “La mia situazione è chiara, ho ancora un anno di contratto. Il calcio è calcio, a volte i contratti non sono la cosa più importante. Sono solo interpretazioni, di queste cose non ne parlo neanche con la mia famiglia”.

Roma, non solo l’Inter: anche il Real Madrid pensa al ritorno di Mourinho

C’è incertezza quindi sul destino alla guida della Roma di Mourinho, alimentato anche dai rumors dall’estero e in questo caso su un altro sorprendente ritorno, stavolta sulla panchina del Real Madrid.

Carlo Ancelotti è tentato dal Brasile e l’allenatore portoghese sarebbe nella lista di Florentino Perez per aprire un nuovo ciclo al ‘Santiago Bernabeu’ in vista della prossima stagione. A rivelare lo scenario di un Mourinho bis al timone dei ‘Blancos’ campioni d’Europa è il giornalista Antonio Romero sulle frequenze di ‘Cadena SER’: “Penso che al Real Madrid stiano valutando seriamente anche la possibile promozione di Arbeloa dal Castilla. Ci sono diverse ruoli che si stanno valutando ai piani alti della società. Mi dicono anche di non scartare l’ipotesi Mourinho: a me sembra fantascienza, ma al momento è una pista che non possiamo escludere – sottolinea Romero alla trasmissione ‘Carrusel Canalla’ – Come non possiamo escludere a priori anche il ritorno di Zidane, che è un opzione che dobbiamo tenere in considerazione se Ancelotti lascia la panchina del Real”. Tutto dipende comunque dalla scelta del mister di Reggiolo, come evidentemente dalla decisione finale di Mourinho che ha ancora un anno di contratto con la Roma.