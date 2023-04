Ha rinnovato col Napoli: adesso è UFFICIALE

Una pedina di proprietà del Napoli di Spalletti ha rinnovato il contratto col club partenopeo: tutto definito, arriva il comunicato ufficiale

Si avvicina a grandi falcate il big match della 28esima giornata del campionato di Serie A, che vedrà affrontarsi faccia a faccia Napoli e Milan fra le mura del ‘Maradona’. La squadra azzurra si è resa protagonista di un cammino favoloso in questa stagione, ma mister Spalletti ora deve fare i conti con l’infortunio di Victor Osimhen.

Lesione distrattiva all’adduttore sinistro: il bomber nigeriano, che stava attraversando un periodo davvero fantastico in termini di prestazioni e gol, sarà costretto a saltare la sfida di domani ed è a rischio anche per il quarto di finale d’andata in Champions, sempre contro i rivali rossoneri. Una tegola non da poco per il tecnico di Certaldo, con Simeone che, per quanto valido, non potrà non far rimpiangere lo strapotere in campo dell’ex Lille.

La speranza in quel di Napoli, ovviamente, è che Osimhen possa tornare regolarmente a disposizione il più in fretta possibile. Nel frattempo, il patron Aurelio De Laurentiis e il direttore sportivo Cristiano Giuntoli lavorano sul fronte rinnovi. Il club, infatti, ha da poco ufficializzato quello di Juan Jesus, attraverso un comunicato pubblicato sui propri canali: “La SSC Napoli comunica di aver rinnovato il contratto per le prestazioni sportive di Juan Jesus, fino al 30 giugno 2025 con opzione fino a giugno 2027“.

Napoli, ufficiale il rinnovo di Juan Jesus: il punto su Kvaratskhelia

Nonostante non sia un elemento di primo piano nella rosa azzurra, il centrale brasiliano è comunque una pedina abbastanza affidabile. Spalletti lo stima e si fida di lui, di conseguenza sarà senza dubbio soddisfatto di questo prolungamento.

Non solo Juan Jesus, perché la dirigenza partenopea continua a lavorare su più fronti. Come vi abbiamo raccontato sulle pagine di Calciomercato.it, si tratta anche con l’entourage di Kvaratskhelia per il rinnovo dell’attaccante georgiano, ma il closing non appare vicino al momento. I dialoghi tra le parti in causa proseguono, però servirà ancora del tempo prima di giungere alla fumata bianca. Kvaratskhelia, dal canto suo, resta concentrato pienamente sugli impegni di campo, con uno Scudetto praticamente già conquistato e una Champions che ora sembra possibile.