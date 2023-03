Intrigo Aouar: rottura definitiva, hanno detto no

Dalla Germania trapelano particolari interessanti sulla situazione relativa all’attuale centrocampista del Lione, accostato a diversi club italiani.

Alla luce della particolare situazione economica che imperversa come una spada di Damocle su un numero impressionante di club, in occasione della prossima sessione di calciomercato soprattutto le compagini italiane cercheranno di sfruttare quelle occasioni che di volta in volta dovessero presentarsi.

Il mercato degli svincolati, sotto questo punto di vista, potrebbe rivelarsi particolarmente fruttuoso. Un profilo che da tempo fa gola alle big del nostro campionato è quello di Houssem Aouar, legato al Lione da un contratto in scadenza nel 2023. Da tempo immemore sul taccuino della Juventus, che per un motivo per un altro non ha mai affondato il colpo, l’algerino fa gola anche a Milan e Roma. I rossoneri ed i giallorossi osservano interessate l’evolvere della situazione, anche se per adesso non si sono mai create le condizioni per un assalto convinto.

Aouar-Eintracht Francoforte, rifiuto totale: dietrofront senza appello

Il futuro di Aouar è in realtà un rebus ancora tutto da sciogliere. Sondato da diversi club in Liga, il centrocampista del Lione sembrava essere ad un passo dal vestire la maglia dell’Eintracht. In realtà il calciatore aveva provveduto a smentire categoricamente queste ultime voci, anche se i rumours dalla Germania si sono rincorsi con una certa continuità. Secondo quanto riferito da Sport1, però, il club di Francoforte avrebbe ora gettato definitivamente la spugna per Aouar.

La decisione dell’Eintracht sarebbe maturata a seguito dei continui tira e molla che si sono venuti a determinare. La distanza tra la richiesta dell’entourage del calciatore e l’offerta dell’Eintracht, disposta a mettere sul piatto un contratto pluriennale a circa 3 milioni di euro a stagione più un bonus alla firma dal valore di 5 milioni, si è rivelata incolmabile. Staremo a vedere se ed eventualmente in che modo Aouar possa ritornare nel mirino dei club di Serie A, che potrebbero rivalutarne la candidatura.