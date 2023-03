Attacco frontale alla Juve: “Tifosi traditi, ho perso quasi tutto”

“La Juventus godeva della fiducia non solo dei tifosi, ma anche degli investitori. Purtroppo, è stata una tremenda delusione”

“Ho perso quasi tutto”. Così Antonella Montesel, piccola azionista della Juventus, nell’intervento a Calciomercato.it in onda sul canale Twitch di Tv Play.

“Ho investito una cifra abbastanza consistente nella Juve, più di 100 mila euro – ha aggiunto la dottoressa Montesel – Ho perso quasi tutto, circa il 90%. Quando ho acquistato le azioni, le stesse stavano a una cifra; poi con le perdite, il valore di tali azioni è andato calando e quindi il titolo ha perso tutto il suo peso”.

"La Juventus godeva della fiducia non solo dei tifosi, ma anche degli investitori – 'tuona' la Montesel a Tv Play – Con i giocatori, gli utili che c'erano prima di questi fatti, mai e poi mai avrei immaginato una caduta tale. Questa vicenda ha inciso molto sulla vita, sono risparmi sudati e racimolati con tanta fatica, un grande dispiacere. Spero solo che ci sia giustizia. Quando pensi alla Juventus pensi alla famiglia Agnelli, a Gianni Agnelli. Chi non ha avuto fiducia in lui? Hanno una storia, per questo c'è tanta delusione. Se Gianni Agnelli fosse qui si rivolterebbe nella tomba. Hanno tradito non solo i tifosi, ma anche il popolo italiano e quelle persone che in questa famiglia fondatrice di questo gruppo sportivo hanno avuto fiducia".