Milan in emergenza: infortunio in Nazionale

Infortunio in Nazionale per il difensore: ora il Milan rischia di essere in emergenza, Pioli deve rivedere la retroguardia

La sconfitta prima della sosta per le nazionali ha lasciato del malumore in quel di Milano, ma ora la situazione sembra farsi ancora più grigia per Stefano Pioli: nuovo infortunio in Nazionale.

Pierre Kalulu ha subito un nuovo infortunio e salterà anche il prossimo match della Francia Under 21. Il Milan avrà bisogno di tutti i propri elementi per rispondere nel migliore dei modi a tutti gli impegni dei prossimi mesi: dalla corsa al quarto posto fino al quarto di finale di Champions League contro il Napoli, la paura più grande è l’emergenza infortuni. Per il francese si tratta di un problema al polpaccio, che non gli consentirà di prendere parte alla sfida contro la Spagna Under 21. Al suo posto è già stato convocato Doukouré dello Strasburgo. Oggi Kalulu rientrerà a Milano e domani verrà sottoposto agli esami di approfondimento per stabilire l’entità dell’infortunio.