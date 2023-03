Marotta cambia lo scambio: Brozovic porta il super colpo

Scambio in vista tra i nerazzurri e il club spagnolo: il croato pedina per arrivare al centrocampista. Un affare che rende felici davvero tutti

Marcelo Brozovic sembra essere diventato un problema per l’Inter. I nerazzurri, che lo scorso anno, hanno fatto di tutto per blindarlo con un nuovo ricco contratto, oggi non si strapperebbero, di certo, i capelli se il giocatore dovesse fare le valigie.

L’esplosione di Hakan Calhanoglu, che è riuscito a rendere al massimo anche come playermaker, fa dormire sonni tranquilli a Simone Inzaghi (almeno da questo punto di vista) e fa fiutare l’affare a Beppe Marotta, pronto ad usare il cartellino del croato per mettere a segno un nuovo grande colpo.

Appare davvero chiaro, ormai, a tutti, che il centrocampista numero 77 sia sacrificabile. Lo scorso inverno Brozovic avrebbe potuto lasciare Milano per trasferirsi al Barcellona. L’Inter avrebbe così accolto Franck Kessie ma non se ne fece niente. L’ivoriano e lo stesso club blaugrana, alla fine, infatti, hanno preferito rimandare ogni discorso alla prossima estate.

Calciomercato Inter, Kessie dice no: nuovo scambio con Brozovic

In questi giorni, però, le cose sembrano essere cambiate, con l’ex Milan un po’ più vicino al Barcellona. Decidere ‘El Clasico’, in pieno recupero, d’altronde, non è da tutti e Kessie così è entrato nei cuori dei suoi tifosi. La scelta di rimanere in Catalogna sta, dunque, iniziando a pagare e l’addio ora è sempre più lontano.

L’Inter, potrebbe, così, decidere di ‘dirottare’ Marcelo Brozovic altrove, magari, ancora una volta in Spagna, dove non mancano le squadre interessate a lui. L’apprezzamento di Diego Simeone e dell’Atletico Madrid per il croato non sono certo un segreto e con il club nerazzurro predisposto a cedere il suo giocatore l’affare potrebbe decollare, magari con l’inserimento del cartellino di Rodrigo De Paul, che con la maglia dei Colchoneros non ha mai convinto fino in fondo. L’argentino in cambio del croato potrebbe davvero mettere d’accordo tutti, con buona pace di Kessie.