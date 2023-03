Torna alla Juve e riparte subito: lo vendono a una big di Serie A

Il riscatto potrebbe sfumare, ma la Juventus può ugualmente sorridere: l’affare potrebbe chiudersi in Serie A

Ha lasciato la Juventus durante il mercato di gennaio, ma il suo futuro in Inghilterra non è affatto già scritto.

Il riscatto di Weston McKennie da parte del Leeds scatta infatti con la salvezza da parte del club inglese, ma al momento la salvezza non è affatto certa. Il Leeds è in piena lotta per non retrocedere e al momento ha solo tre punti di vantaggio dal Southampton ultimo in classifica in una bagarre che comprende almeno nove squadre.

Calciomercato Juventus, su McKennie c’è anche la Roma

E in caso di retrocessione e di conseguente mancato riscatto, ci sarebbero già tre squadre pronte a bussare alla porta della Juventus per il centrocampista texano.

McKennie non rientra nei piani di Allegri e piace infatti a Roma, Borussia Dortmund e Aston Villa. Lo riferisce ‘Givemesport.com’, che sottolinea come i tre club stiano monitorando la situazione con estrema attenzione. I giallorossi stanno studiando con attenzione nuovi nomi per rafforzare la propria mediana. Camara non ha convinto particolarmente Mourinho e lo staff giallorosso e Wijnaldum è in prestito, ma la sua permanenza nella capitale è tutta da definire, complice anche un elevato ingaggio. Per questo il profilo di McKennie, che ben conosce il calcio italiano, potrebbe fare comodo al club giallorosso. Certo a cifre diverse rispetto a quelle pattuite con il Leeds.

La Roma non vuole e non può certamente sborsare i 35 milioni di euro che la Juve spera di intascare dagli inglesi. Attenzione però, lo statunitense ha un contratto con i bianconeri fino al 2025, per cui non è da escludere un’operazione di prestito con diritto od obbligo di riscatto.