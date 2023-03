Da Nagelsmann a Tuchel, perché il Bayern ha cambiato allenatore | CM.IT

Nagelsmann era approdato in Baviera nell’estate 2021 firmando un contratto di cinque anni. Il club bavarese pagò la clausola da 25 milioni per strapparlo al Lipsia

Perdita del ‘controllo’ dello spogliatoio; comunicazione e gestione della squadra ritenute inadeguate; atteggiamento arrogante, da star. Sono soprattutto questi i motivi che hanno spinto il Bayern Monaco a silurare Nagelsmann nonostante il secondo posto e i quarti di Champions League conquistati eliminando il PSG. Il rapporto col giovane tecnico si era incrinato da tempo, da circa un anno come riferisce a Calciomercato.it una fonte vicina al club bavarese. Più o meno dall’uscita ai quarti di Champions contro il Villarreal dell’aprile 2022

Dopo il ko col Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, che ha generato un mare di critiche (si è esposto in maniera dura pure Ballack), Kahn e soci hanno deciso di tagliare la testa al toro e cambiare guida tecnica. Nagelsmann in Austria a sciare, nel mentre Tuchel (sulla lista già da qualche anno) trovava un accordo e sbarcava in città per la firma sul contratto che dovrebbe essere di due anni e mezzo.

Per il tedesco subito una gara delicata in ottica conquista della Bundesliga, vale a dire quella con l’ex Borussia Dortmund attualmente primo in classifica. L’obiettivo massimo sarà ovviamente la Champions, che Tuchel seppe vincere al Chelsea proprio entrando a stagione in corso. In finale, da sfavorito, battè il Manchester City di Pep Guardiola, l’avversario che si troverà davanti ai quarti l’11 e il 19 aprile prossimi.