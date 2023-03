“Osimhen con Lukaku”: intreccio da urlo, ci sono le cifre

Capocannoniere e trascinatore il primo, flop il secondo. Il nigeriano del Napoli e il belga dell’Inter stanno vivendo due stagioni all’opposto

“Osimhen con Lukaku“. Il clamoroso ‘scambio’ di mercato prende piede sui social, con le parole di Aldo Serena che accendono il mercato, anzi in questo caso il fantamercato. L’ex centravanti di Inter, Juventus, Torino, Milan e così via twitta a sorpresa aprendo a uno scenario a dir poco clamoroso.

“Io se fossi in Aurelio De Laurentiis e non riuscissi a dire di no a offerte iperboliche inglesi (120-150 milioni di euro, ndr) – scrive Serena commentando un tweet del ‘The Sun’ che parla di sfida tra Manchester United e Chelsea per Victor Osimhen – chiederei a Spalletti se fosse interessato a sostituire Osimhen con Lukaku. In quel contesto penso potrebbe rilanciarsi, sempre se l’Inter non fosse più interessata”.

Chiarissimo l’ex bomber azzurro: lui punterebbe su Lukaku qualora risultasse impossibile trattenere Osimhen a Napoli. Il tutto, ovviamente, se il club di Zhang decidesse di non ripuntare su ‘Big Rom’, ossia di non chiedere un nuovo prestito del classe ’93 di Anversa.

Probabilmente De Laurentiis risponderebbe picche, considerato lo stipendio di Lukaku. Ma anche l’età (a maggio compierà 30 anni) e il fatto che negli ultimi due anni ha palesato una certa fragilità fisica. In ogni caso il Chelsea, riporta ‘footballinsider247.com’, è pronto a ‘svenderlo’ per meno di 30 milioni di sterline, circa 34 milioni di euro. Due anni fa lo ha pagato 115 milioni…

Per l’eventuale post Osimhen, invece, restano in cima profili molto più giovani dell’attaccante interista, nonché più rivendibili. Vedi Hojlund dell’Atalanta.

Lukaku-Osimhen, stagioni all’opposto

Lukaku e Osimhen stanno vivendo annate completamente opposte. Il nigeriano è capocannoniere della Serie A con 21 gol e sta trascinando il Napoli alla conquista dello Scudetto. Niente male pure in Champions, dove ha siglato 4 reti.

Lukaku è invece uno dei grandi flop dell’ultimo mercato dell’Inter e dell’intero campionato italiano. Tornato in prestito secco appena dieci mesi dopo dall’addio, il belga è stato per metà anno ai box per infortunio. Fin qui ha totalizzato solo 5 gol, di cui 1 decisivo in Champions contro il Porto per la qualificazione ai quarti.