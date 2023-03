Penalizzazione Juve e UEFA, tutto in 24 ore: “Sono bravi”

Gianluca Pessotto commenta il sorteggio della Juve con lo Sporting, ma soprattutto la questione sulla discussione in Collegio di Garanzia del ricorso bianconero

Non va benissimo alla Juventus nel sorteggio di Nyon per i quarti e le semifinali di Europa League. Dopo la qualificazione ai danni del Friburgo agli ottavi, i bianconeri dovranno giocarsela con lo Sporting CP. I portoghesi erano tra gli avversari più pericolosi senza dubbio, a maggior ragione dopo la partita di ieri sera in cui gli uomini di Ruben Amorim hanno eliminato l’Arsenal capolista di Premier League.

Una sfida che sa di avvertimento, consapevoli già di quello che potrà accadere in semifinale. Nel penultimo atto dell’Europa League, infatti, la Juventus troverebbe con buona probabilità il Manchester United favorita numero uno, e ovviamente anche sul Siviglia. Dopo il sorteggio di Nyon è intervenuto Gianluca Pessotto, dirigente bianconero e responsabile delle giovanili in rappresentanza della Vecchia Signora che ha parlato anche sulla questione penalizzazione. “È un’avversaria forte, ha sconfitto l’Arsenal – dice Pessotto a ‘Sky Sport’ sullo Sporting -. Anche loro sono reduci dal girone di Champions. Sorteggio impegnativo, loro sono una squadra forte anche se in campionato sono un po’ indietro. Nel caso in cui dovessimo essere bravi a passare incontreremo una tra United e Siviglia che sono forti. Sorteggio duro, ma siamo la Juventus e al completo abbiamo una grande rosa”.

Juventus, Pessotto e la battuta sul ricorso al Collegio di Garanzia

La sfida d’andata si giocherà giovedì 13 aprile mentre il ritorno è in programma per il 20, il giorno dopo della discussione in Collegio di Garanzia sul ricorso della Juventus a proposito del -15 in classifica. Pessotto scherza: “Sono stati bravi a non mettercela il giorno della partita (ride, ndc). Dipende sempre da come affronti le decisioni, noi dobbiamo essere bravi a reagire sia in caso di decisione positiva, sia negativa. Dipende dall’energia che la squadra riesce a tirare fuori, che sia entusiasmo o rabbia”.

Infine sulle condizioni di alcuni big che tra un mese potrebbero essere decisivi se al top: “Siamo fiduciosi, speriamo di arrivare a questi impegni con la rosa al completo. La rosa contava molto su Pogba, Chiesa e Di Maria. Per varie ragioni non siamo mai riusciti ad averli tutti insieme”.