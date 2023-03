Da Allegri a Mourinho, ecco il via libera: “Alla Roma starà benissimo”

A Tv Play, Manuel Gerolin ha detto la sua su Mourinho e il mercato della Roma, che rischia di essere controproducente

È fuori di dubbio che la Roma sia cresciuta con l’arrivo di José Mourinho. A livello mediatico di certo i giallorossi hanno acquisito un livello superiore, dovuto anche alla vittoria in Conference League. Il primo trofeo europeo della storia giallorossa porta la firma dello Special One, che ora sta lottando per un posto in Champions League ed è vicino ai quarti di Europa League.

Mourinho ha un taglio ben preciso nella gestione della rosa e nell’approccio con la società e la piazza. Manuel Gerolin, però, non si ritrova affatto in questa filosofia anche sul mercato: “Se vuoi costruire qualcosa devi arrivare prima su certi giocatori. Tutte le squadre hanno l’obbligo di avere un’organizzazione tecnica e di scouting”, le parole dell’ex ds dell’Udinese e dirigente giallorosso a Calciomercato.it su Tv Play. Poi sulle chance di un suo ritorno: “C’è stata qualche chiacchierata con qualche dirigente in passato ma nulla più. Sicuramente mi farebbe piacere tornare”. Su Mourinho l’idea di Gerolin è molto chiara: “Quando si prende lui si sa che le scelte, pur concordando con il ds che è portoghese come lui, vanno su giocatori esperti e che vuole lui”.

Gerolin a Tv Play: “La Roma rischia di diventare un cimitero gli elefanti”

Per la Roma si parla molto anche di Cuadrado, altro giocatore esperto che andrebbe ad aggiungersi ad altri come Smalling (se firmerà il rinnovo), Matic, Wijnaldum (se verrà confermato), Rui Patricio, Belotti o lo stesso Dybala che va per i 30.

Gerolin approva il colombiano, ma con cautela: “È un buonissimo giocatore, ancora integro e che nella Roma starebbe benissimo, però piano piano si fa un cimitero degli elefanti. Se si comprano solo questo tipo di giocatori dopo quattro o cinque anni le conseguenze si pagano. Non sta prendendo giocatori giovani ma vecchi, invece ora va preso qualche calciatore forte più giovane per costruire il futuro”.

Intanto uno step fondamentale per trattenere i giocatori più importanti e attirnarne altri, è la qualificazione in Champions League: “La Roma è sempre la Roma, anche senza Mourinho, una società storica, i giocatori ambiscono a giocarci. Bisogna capire se anche senza Mourinho la Roma avrà la voglia di crescere ulteriormente, vedere in base al piazzamento di fine stagione. Dovessero arrivare in Champions League probabilmente i giocatori migliori resterebbero in ogni caso. Il mercato della Roma non mi piace molto, io cerco più giocatori da far crescere per il futuro. Ma Mourinho vuole un certo tipo di giocatori. A livello comunicativo ha portato molto, ma dovranno arrivare i risultati”.