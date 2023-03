Sentenza storica: bandito dagli stadi per insulti razzisti

“Non avevo nemmeno intenzione di postare questo, però mi sono svegliato arrabbiato…”, scrisse la vittima dell’accaduto lo scorso ottobre pubblicando lo screen della chat

Sentenza storica in Inghilterra. Come riporta Northumbria Police, una persona è stata bandita dagli stadi per insulti online di stampo razzista ai danni di Ivan Toney.

La storia risale allo scorso ottobre, quando l’attaccante del Brentford rese pubblici sui suoi social gli insulti razzisti ricevuti da un certo Antonio Neill in una chat Instagram. “Non avevo nemmeno intenzione di postare questo, però mi sono svegliato arrabbiato…“, scrisse Toney il 15 ottobre 2022 (vedi in basso) allegando lo screenshot della chat incriminata.

I wasn’t even going to post this but I woke up angry… pic.twitter.com/2MhjRO05rr — Ivan Toney (@ivantoney24) October 15, 2022

Neill è stato bandito dagli stati per tre anni, una sentenza storica perché la prima nel Regno Unito che punisce tale reato online.