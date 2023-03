Inter, la Juve è pronta alla beffa: tutta colpa di Vlahovic

Il giocatore è pronto ad animare il prossimo mercato estivo: lo vogliono davvero tutti. Il punto della situazione

A caccia di un nuovo attaccante. L’Inter di Simone Inzaghi, in queste ultime ore, si sta ancora leccando le ferite dopo il clamoroso ko di ieri contro lo Spezia. I nerazzurri hanno creato tantissimo ma il gol è arrivato solo su calcio di rigore, trasformato da Lukaku. Ha sbagliato, invece, Lautaro Martinez.

Proprio l’argentino è l’unica certezza per il futuro. Il belga, così come Dzeko, invece, potrebbe dire addio al termine della stagione. Potrebbe farlo anche Correa ma serve che arrivi l’offerta giusta. E’ evidente dunque come ci sia spazio per almeno un colpo in avanti per l’Inter. Tra i profili maggiormente seguiti c’è Marcus Thuram, che vedrà scadere il contratto il prossimo 30 giugno. Un’occasione che Marotta vorrebbe sfruttare. Il giocatore è stato in passato vicino a vestire il nerazzurro ma un brutto infortunio portò l’Inter a puntare su Correa.

Thuram, nel frattempo, è tornato a far bene. Si è guadagnato la Nazionale a suon di gol e ora punta in alto. Al giocatore – come riporta Mundo Deportivo – sta pensando anche il Barcellona, che continua a guardare molto al mercato dei parametri zero, come fatto lo scorso anno.

Calciomercato Inter, concorrenza importante per Thuram

Thuram, però, piace davvero a tutti ed è lo stesso sito spagnolo a riportare l’interesse di altre squadre, come Atletico Madrid, Chelsea, Bayern Monaco e Juventus. I tedeschi vengono dati in vantaggio ma la corsa resta aperta, con i bianconeri, dunque, pronti a sfidare i nerazzurri.

Chissà che il futuro di Thuram non sia legato a quello di Dusan Vlahovic. In questi giorni si è tornati a parlare tanto del serbo, che non sta attraversando un periodo positivo. In estate – di fronte ad una ricca offerta – potrebbe davvero fare le valigie, soprattutto se non dovesse esserci la qualificazione in Champions League. Tra i club principalmente interessati a Vlahovic – non è un segreto – c’è soprattutto il Bayern Monaco. Se i bavaresi riuscissero a mettere le mani sull’ex Fiorentina, ci sarebbe certamente una concorrenza in meno per Thuram.