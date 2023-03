“Mi hanno offerto soldi per perdere” | UFFICIALE: aperta un’inchiesta

Parole forti e che scuotono il calcio spagnolo quelle di Francisco Aday Benitez relative a 50mila euro offerti per perdere una partita. Immediata la reazione de La Liga con un comunicato senza appello

Cinquantamila euro per perdere una partita. Attorno a questo vertono le pesantissime parole pronunciate dall’ex calciatore spagnolo Francisco Aday Benitez che in carriera ha giocato anche con le maglie di Tenerife e Girona.

Il classe 1987 a ‘El Bar’ è intervenuto svelando di un’offerta nei suoi confronti di 50mila euro per perdere una partita: “Mi hanno offerto quasi 50.000 euro per perdere. Era assurdo accettare perché quell’anno fummo promossi in Prima Divisione. Ci restava una partita di campionato. Non avrei macchiato la stagione per una partita di campionato”. Dichiarazioni molto forti quelle di Benitez a cui non poteva che fare immediatamente seguito una reazione de La Liga, che in una nota ufficiale ha sottolineato di aver sporto immediatamente denuncia.

Comunicato UFFICIALE: la Liga ha sporto denuncia

I fatti corrispondono alla stagione 16/17, anno in cui la squadra catalana in cui militava Benitez, fu promossa in prima divisione. La Liga non si è fatta pregare e ha sporto denuncia al Centro nazionale di polizia per l’integrità nello sport e nel gioco d’azzardo (CENPIDA).

Nel comunicato ufficiale de La Liga viene ribadita la denuncia e poi proseguono: “L’area Integrità e sicurezza di LaLiga ha tra i suoi obiettivi la prevenzione, l’individuazione e la segnalazione di qualsiasi comportamento che violi il “fair play” e possa alterare la competizione. La predeterminazione dei risultati è un reato, oltre a dimostrare la sola intenzione di fissare la proposta”. Ed infine: “Ricordiamo che attraverso il canale dei reclami de LaLiga, qualsiasi tifoso può fornire informazioni per le indagini su questo tipo di reati contro l’integrità della competizione”.

Preservare l’integrità e la regolarità delle competizioni del calcio spagnolo è un passaggio fondamentale da perseguire, e la Liga non ha lasciato correre. Le parole di Benitez hanno alzato un autentico polverone mediatico che andrà risolto.