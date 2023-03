Inzaghi lo elogia e Gosens svela il suo futuro in diretta

Le dichiarazioni del tecnico nerazzurro e dell’esterno al termine del match di San Siro, valevole per la venticinquesima giornata di Serie A

L’Inter di Simone Inzaghi rialza la testa e conquista tre punti preziosi dopo il ko contro il Bologna.

I nerazzurri hanno battuto 2 a 0 il Lecce grazie alle reti di Mykyitaryan e Lautaro Martinez. Il tecnico dei nerazzurri è chiaramente soddisfatto della prova della sua squadra: “E’ stata un’ottima partita, con l’approccio giusto – ammette Inzaghi ai microfoni di Dazn -. Non abbiamo mai abbassato l’intensità, abbiamo meritato la vittoria contro una squadra che ultimamente aveva dato fastidio a molti. Siamo stati intensi, determinati e aggressivi. Siamo sempre stati squadra in ogni momento. Il Lecce veniva a prenderci tre su tre, avevamo bisogno di grandissima mobilità. Grazie ai ragazzi che hanno tenuto sempre una grande concentrazione”.

Lautaro leader – “Ce ne sono tanti, sta avendo un rendimento costante, è un giocatore importantissimo per noi. Punti persi con le piccole? Chiaramente si poteva fare di più, però in questi 18 mesi abbiamo fatto cose buonissime, abbiamo tante competizioni in ballo”.

Un’ultima battuta su Gosens, che oggi ha disputato una grande partita – “A me è tanto tempo che mi sta convincendo negli allenamenti e anche quando subentrava mi stava soddisfacendo molto. Anche a Bologna aveva fatto un’ottima gara. Scudetto? Si lavora quotidianamente per quello, è giusto cercare sempre di migliorarsi e analizzare le cose che non vanno. Il passato nel calcio non conta”.

Inter-Lecce, Gosens: “Mi serve continuità. Il mio futuro è deciso”

Nel post gara sono arrivate anche le dichiarazioni di Gosens. Il terzino ex Atalanta è felice per la prova fornita: “Abbiamo visto un’Inter pronta che ha voluto vincere sin dall’inizio. E’ una partita fondamentale, vittoria strameritata. Mi sono sentito bene in campo, sto riavendo la gamba giusta”.

Si parla anche di futuro. Nelle ultime sessioni di calciomercato la sua posizione è stata messa in dubbio ma per il tedesco c’è solo l’Inter: “Applausi San Siro? E’ stata una bellissima sensazione, sono veramente contento per me e per la squadra. Dopo Bologna ci siamo detti “tutti zitti e lavorare“, solo così si possono vincere le partite in Serie A. Devo anche soffrire in campo per migliorare, a me serve questa continuità. Futuro? Solo Inter“.