HIGHLIGHTS | Gioiello Vecino, Sarri incarta Spalletti e sbanca il Maradona

La perla di Vecino piega il Napoli: la Lazio batte gli azzurri che vengono per la prima volta sconfitti in casa

Una Lazio ordinatissima e cinica espugna per la prima volta in stagione il Maradona: il Napoli conosce per la prima volta la parola sconfitta in una gara interna.

Sarri pone dunque fine alla striscia d’imbattibilità dei partenopei, che collezionano la seconda sconfitta stagionale in campionato dopo quella arrivata ad inizio 2023 a San Siro contro l’Inter, anche allora per 1-0. Una gara tatticamente perfetta per i biancocelesti, che nel primo tempo sfiorano subito il vantaggio con Vecino e rischiano pochissimo.

Napoli-Lazio 0-1: tabellino e classifica

Nella ripresa la musica sembra cambiare. Il Napoli preme sull’acceleratore, ma non riesce a sbloccare la gara.

E proprio nel momento migliore degli azzurri, la Lazio trova il gol che decide la gara. Kvaratskhelia allontana male un pallone, Vecino, da fuori area, trova un fantastico destro di controbalzo che si insacca a fil di palo alla destra di Meret. I padroni di casa provano a reagire: l’occasione migliore capita ad Osimhen, che colpisce però la traversa, poi Provedel è straordinario a respingere sul colpo di testa di Kim. Nel finale invece Milinkovic-Savic pizzica l’incrocio dei pali su punizione.

Con questa vittoria gli uomini di Sarri superano, almeno temporaneamente, Milan e Inter e volano al secondo posto. La squadra di Spalletti resta ferma quindi a 65 punti. Per gli azzurri è la prima sconfitta interna al Maradona in campionato, la seconda considerando l’eliminazione ai rigori in Coppa Italia contro la Cremonese.

Napoli-Lazio 0-1

Marcatori: Vecino 67′

CLASSIFICA:

Napoli* punti 65, Lazio* 48, Inter 47, Milan 47, Roma 44, Atalanta 41, Bologna 35, Juventus** 35, Torino 31, Udinese 31, Monza 29, Empoli e Fiorentina 28, Sassuolo 27, Lecce 27, Salernitana 24, Spezia 20, Verona 17, Cremonese 12, Sampdoria 11.

* una partita in più

**una partita in meno e 15 punti di penalizzazione