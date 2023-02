Scelto l’erede di Vlahovic: bomber dalla Serie A

Nuovo sondaggio sul canale Telegram di Calciomercato.it con cui abbiamo chiesto ai nostri followers di esprimere la propria opinione su un eventuale addio d Vlahovic con annesso sostituto

La Juventus sta provando a risalire la china in una stagione a dir poco complicata sotto tanti punti di vista. La penalizzazione in classifica incide inevitabilmente ma la truppa di Allegri dovrà comunque provare a raggiungere un piazzamento Champions.

Anche l’Europa League potrà essere una strada in questo senso, e la netta vittoria sul Nantes fa capire quanto i bianconeri tengano anche a quella competizione. Intanto per dare continuità alla serie di vittorie, la Juventus dovrà fronteggiare l’ostacolo Torino martedì sera in un derby che si preannuncia complesso. Allegri dovrebbe riaffidarsi a Dusan Vlahovic al centro dell’attacco. I gol del serbo sono mancati nel periodo di assenza per infortunio, e le ambizioni generali della squadra passano anche da lui. Solo un anno fa fu acquistato a suon di milioni dalla Fiorentina, eppure ha fatto vedere solo una parte del suo enorme potenziale.

Sondaggio CM.IT | Futuro di Vlahovic in bilico: scelto Hojlund come sostituto

Vlahovic è infatti sempre una delle figure più discusse di casa Juventus con un rendimento che potrebbe essere più alto di quanto visto finora.

Proprio in merito alla questione sono quindi intervenuti i followers del canale Telegram di Calciomercato.it, a cui è stato sottoposto un sondaggio relativo ad un eventuale addio di Vlahovic in estate con possibile destinazione Premier League. I tifosi, scegliendo tra una lista di bomber, hanno selezionato l’eventuale sostituto del serbo. Il più votato, col 40% delle preferenze è stato Rasmus Hojlund, giovane centravanti dell’Atalanta che sta crescendo a vista d’occhio iniziando ad intrigare diversi top club. A seguire col 22% l’ennesimo ritorno di Alvaro Morata, mentre col 16% Mauro Icardi. Molto lontani David e Okafor, le altre scelte a disposizione.

Ecco l’esito del sondaggio su Telegram di Calciomercato.it: