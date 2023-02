DIRETTA Serie A, Salernitana-Monza 0-0 | Inizia la partita LIVE

Calciomercato.it vi aggiornerà in tempo reale su Salernitana-Monza, partita della ventiquattresima giornata di Serie A

Dopo la sconfitta contro la Lazio, la Salernitana scende nuovamente in campo all’Arechi per la seconda volta consecutiva, nella speranza di tornare a muovere la propria classifica. Contro il Monza, i campani non possono permettersi ulteriori passi falsi se vogliono mantenere le distanze dalla zona retrocessione.

Reduce dalla sconfitta interna contro il Milan, l’undici di Raffaele Palladino ha perso per squalifica ben tre giocatori (Birindelli, Marlon e Rovella), ma grazie ai 29 punti in classifica può giocare questa sfida con meno pressioni. Paulo Sousa, dal canto suo, dovrà fare a meno di Bronn, espulso contro la Lazio, ma ritrova nella lista dei convocati Mazzocchi (al rientro dopo l’operazione al legamento collaterale) e Dia.

Due elementi fondamentali della rosa campana, protagonisti di una stagione migliore rispetto a molti compagni di squadra. Quella di oggi sarà la prima sfida tra le due squadre in Campania in Serie A. Nei cinque precedenti in tutte le competizioni, il bilancio parla di due vittorie dei padroni di casa, due pareggi e una vittoria dei brianzoli.

Formazioni UFFICIALI Salernitana-Monza

SALERNITANA (4-3-3): Ochoa; Daniliuc, Gyomber, Pirola, Bradaric; Coulibaly, Crnigoj, Kastanos; Sambia, Piatek, Candreva. All. Paulo Sousa

MONZA (3-4-2-1): Cragno; Izzo, Marì, Caldirola; Ciurria, Sensi, Machin, Carlos Augusto; Caprari, Pessina; Gytkjaer. All. Palladino

CLASSIFICA SERIE A: Napoli* punti 65, Inter* 47, Roma 44, Milan 44, Lazio 42, Atalanta 41, Bologna* 35, Torino 33, Juventus** 32, Udinese 30, Monza 29, Empoli* 28, Sassuolo* 27, Lecce* 27, Fiorentina 25, Salernitana 21, Spezia 19, Verona 17, Sampdoria 11, Cremonese 8.

*una partita in più

**15 punti di penalizzazione