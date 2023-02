DIRETTA Conference League, Cluj-Lazio: Formazioni UFFICIALI LIVE

Calciomercato.it vi aggiornerà in tempo reale su Cluj-Lazio, gara di ritorno degli spareggi della Conference League

A distanza di una settimana dalla partita di andata, la Lazio torna in campo contro il Cluj per guadagnarsi il pass agli ottavi di finale della Conference League. Un obiettivo sempre più vicino dopo l’1-0 dell’andata che ha testimoniato la netta superiorità della squadra biancoceleste, nonostante l’espulsione di Patric.

Il difensore spagnolo è una delle tante assenze cui dovrà far fronte Maurizio Sarri in questa trasferta in terra rumena. All’appello mancheranno anche Radu, Romagnoli, Pedro, Zaccagni e Milinkovic-Savic. Turnover obbligato, dunque, per la squadra biancoceleste che non ha tuttavia alcuna intenzione di interrompere anzitempo il proprio cammino europeo. Tra i padroni di casa, ci sono da registrare le assenze di Boateng e Yuri, ammoniti nella partita dell’Olimpico da diffidati.

Grazie al successo di Roma, la Lazio si è portata avanti nel bilancio degli scontri diretti, con due vittorie e una sconfitta. Calciomercato.it seguirà la sfida di Conference League in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Cluj-Lazio

CLUJ (4-4-2): Scuffet; Manea, Kolinger, Burca, Camora; Deac, Cvek, Muhar, Krasniqi; Janga, Malele. All. Petrescu

LAZIO (4-3-3): Maximiano; Lazzari, Gila, Casale, Marusic; Basic, Vecino, Luis Alberto; Romero, Immobile, Felipe Anderson. All. Sarri