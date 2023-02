“In Premier”: l’annuncio su Allegri sconvolge il mercato

Allegri è legato alla Juventus da altri due anni e mezzo di contratto, a fronte di uno stipendio da 7 milioni di euro netti più bonus

Allegri potrebbe dire addio alla Juventus a fine stagione nonostante un contratto di altri due anni e mezzo, da ben 7 milioni di euro netti l’anno bonus esclusi.

Il futuro del tecnico livornese potrebbe essere all’estero. Occhio al Paris Saint-Germain di Campos (che lo stima molto), vista la precaria posizione di Galtier e la riluttanza di Zidane ad accettare la panchina della squadra rivale dell’amato Marsiglia.

Intervistato da ‘Tuttosport’, però, Giovanni Galeone ‘consiglia’ all’amico Allegri di tentare l’avventura in Premier League, cioè nel campionato al momento più ricco e prestigioso al mondo. “Vedrei bene Allegri all’estero, dove sarebbe potuto andare anche in passato. Un giretto in Premier League lo consiglierei“.

Calciomercato Juventus, dal Chelsea al Leeds fino alla ‘suggestione’ Tottenham: le possibili destinazioni ‘inglesi’ di Allegri

Anche se arriva da due stagioni deludenti, anzi fallimentari uno come Allegri potrebbe avere ancora un ottimo mercato a livello internazionale. E proprio in Premier, da lui rifiutata – come il Real Madrid, a detta di chi gli è vicino – prima del ritorno in bianconero.

Per il 55enne potrebbe muoversi il Chelsea di Todd Boehly, qualora Potter continuasse a non raccogliere risultati. Attenzione poi a club come Wolverhampton, Everton (se si salva), Leeds (il patron è l’italiano Radrizzani…). Così come al Tottenham, ovviamente in caso di addio di Conte. E di Paratici, suo ‘nemico’ in bianconero.

“Max si è caricato tutta la Juventus sulle spalle, con grande responsabilità – ha aggiunto Galeone su Allegri – Sta facendo molto più che il semplice allenatore e dopo la stangata del -15 ha compattato la squadra e fatto punti”. I prossimi potrebbero quindi essere anche gli ultimi del livornese alla guida de ‘La Vecchia Signora’. Gli ultimi prima, magari, dello sbarco in Premier…