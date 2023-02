Ancelotti via dal Real Madrid: c’è il grande ritorno

Carlo Ancelotti potrebbe lasciare il Real Madrid a fine stagione e il sostituto è già stato scelto: c’è il grande ritorno

Lo scorso anno trionfava in Champions League e portava a casa la Liga, quest’anno per Carlo Ancelotti le cose non stanno andando in maniera uguale. Secondo in campionato, con il Barcellona che sembra lanciato verso la vittoria del titolo, con un ostacolo per nulla facile da superare in Europa con gli ottavi contro il Liverpool.

I Reds vanno a caccia della rivincita e per i blancos uscire sarebbe davvero la pietra tombale ad una stagione che potrebbe rivelarsi fallimentare per le ambizioni del presidente Florentino Perez. Anche per questo si parla di un possibile cambio in panchina: con il Mondiale per club alla portata, vista l’eliminazione del Flamengo, perdono consistenza le voci che volevano un allontanamento di Ancelotti a stagione in corso. In estate però tutto può succedere anche perché si susseguono le indiscrezioni sul possibile approdo del tecnico di Reggiolo sulla panchina del Brasile. Del resto l’ex Milan ha sempre ammesso che, chiusa la parentesi al Real, avrebbe gradito un’esperienza da commissario tecnico e non più l’impegno quotidiano di un club. Una ipotesi che dalle parti del ‘Bernabeu’ stanno esplorando attentamente, tanto che sarebbe già stato deciso il successore.

Calciomercato Real Madrid, scelto il successore di Ancelotti

Niente Tuchel, né il clamoroso ritorno di Zidane, ma un’altra faccia molto nota dalle parti di Madrid per guidare il Real nel dopo Ancelotti. Stando a quanto ‘Relevo’, infatti, Florentino Perez avrebbe deciso di ripetere la scelta che aveva funzionato con il tecnico francese.

Al posto di Ancelotti, quindi, potrebbe essere chiamato Raul, attualmente alla guida del Real Castilla, secondo nel proprio girone di terza divisione (la Serie C spagnola). L’ex attaccante tornerebbe quindi in una nuova veste al ‘Bernabeu’, completando un percorso che tutti immaginavano lo avrebbe portato proprio sulla panchina del Real Madrid. Il momento potrebbe essere già giunto: con l’addio di Ancelotti, potrebbe essere proprio Raul a prenderne il posto nella prossima stagione.