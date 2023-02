Bufera in corso, un altro caso Skriniar: gli tolgono la fascia

In Bundesliga il Bayern Monaco lotta strenuamente per mantenere la prima posizione. Out capitan Manuel Neuer ma le polemiche non si placano

È una Bundesliga più equilibrata del solito quella che stiamo ammirando quest’anno. Il vantaggio della corazzata Bayern Monaco sull’Union Berlino secondo è di un solo punto ed in generale la classifica nelle alte sfere è estremamente corta.

Dai 40 punti dei bavaresi primi ai 34 del Friburgo sesto intercorrono appena 6 punti di margine che fanno della Bundes uno dei top campionati più equilibrati ed avvincenti di questa annata. Non sono infatti mancate le critiche per la squadra di Nagelsmann che ha anche perso per infortunio per il resto della stagione Manuel Neuer, con annesse polemiche che non accennano a placarsi. L’estremo difensore teutonico ha rimediato la frattura di tibia e perone andando a sciare in vacanza. Una vicenda che il club non sembra ancora aver particolarmente digerito. Alla situazione si è poi aggiunto anche il licenziamento del preparatore dei portieri, Toni Tapalovic, che ha scatenato una guerra interna con la reazione dello stesso Neuer. È stato un duro colpo per me, mi hanno colpito quando ero già a terra”, ha detto l’ex campione del Mondo.

Bufera tra Neuer e il Bayern: rischia anche la fascia da capitano: pronto Kimmich

Il ds del Bayern, Voller si è detto ottimista relativamente al fatto che possa tornare il sereno, ma per il momento la vicenda tiene banco e potrebbe portare ad ulteriori conseguenze pesanti.

I boss del Bayern, Oliver Kahn e Hasan Salihamidzic non hanno ancora deciso come comportarsi dopo lo sfogo del portiere tedesco. Contrattualmente la situazione è chiara: Neuer ha un accordo in vigore fino al giugno 2024. Secondo quanto riportato da ‘Sport BILD’ il futuro dell’estremo difensore come capitano del Bayern Monaco è in dubbio dopo le sue critiche pubbliche al club. La discussione è aperta all’interno della società, mentre Nagelsmann sembra avere già in Kimmich la leadership giusta per sostituirlo eventualmente con la fascia al braccio, in un rapporto tra i due che è decisamente diverso. Mentre il centrocampista guadagna posizioni, Neuer deve rimanere ai box e constatare anche l’arrivo di un altro portiere di valore come Sommer.