Boloca e la Serie A: appuntamento a giugno, ecco chi se lo contende

Boloca e la Serie A: appuntamento fissato a giugno, tutte le pretendenti per il talento emergente del Frosinone

Ci sarà la fila per Daniel Boloca questa estate. Il centrocampista del Frosinone è il prossimo a salire sulla rampa di lancio d’uscita del club ciociaro che con il direttore dell’area tecnico Guido Angelozzi si è specializzato nel cogliere prospetti interessanti dalle categoria inferiori, promuoverli nella serie cadetta e metterli sotto i riflettori della Serie A.

Guardate cosa è successo con Federico Gatti che la Juventus ha comprato un anno fa per portarlo a casa a giugno del 2022 e fargli cominciare la nuova stagione sportiva in bianconero.

Stessa sorte sarebbe potuta toccare a Boloca e sono state le parole dello stesso Angelozzi a confermarlo nella consueta conferenza stampa post mercato: “Se avessi potuto darlo con la formula di Gatti e quindi tenerlo fino a giugno qui da noi, lo avrei trattato e chiuso. Ma non era questa la prospettiva e quindi non siamo proprio andati avanti”. Boloca è uno dei centrocampisti più interessanti del campionato di Serie B, alle spalle ha una storia che parte dalle giovanili di Torino e Juventus, per poi finire al Chieri e agli slovacchi del Tatran Presov e rientrare in Italia dalla porta della Serie D, tra Romanese, Pro Sesto, Francavilla e Fossano. Fino a che il Frosinone non lo ha scovato e riportato alla luce: per valorizzarlo e farlo arrivare al punto attuale, ovvero essere una mezzala circondata dalla stima e dalla attenzione di tanti.

Che la Serie A gli abbia messo gli occhi addosso non è un mistero, anzi, si sa da un po’: Daniel, oltre ad una fisicità importante, ha caratteristiche che vanno al di là della gestione della palla, sa mettersi in evidenza negli inserimenti offensivi con e senza palla. La lista delle pretendenti in questi mesi si è allungata: oggi Boloca piace a Sassuolo, Empoli, Sampdoria, Bologna, Torino, Salernitana, Verona e Monza. Parliamo di mezzo campionato: chiaramente saranno importanti gli esiti di fine stagione perché è chiaro che il contesto in cui Boloca dovrà muoversi è quello della massima serie.

Calciomercato, la Serie A su Boloca: le ultime

Sarà un passaggio intermedio perché la cifra tecnica del centrocampista, detto da chi lo conosce bene, è da prima fascia e li sembra destinato nel giro di un paio d’anni. Anzi, non si può escludere che dietro qualsiasi operazione verrà messa in piedi nella prossima estate non possa esserci una big alle spalle dell’acquirente di turno.

Il valore del ragazzo del Frosinone (che in questi giorni sta recuperando da un problema muscolare a causa del quale è fermo da più di due settimane) non è sfuggito al CT della Nazionale che nello stage di fine anno a Coverciano lo ha chiamato per vederlo più da vicino. Boloca ha natali italiani (è nato a Chieri, in Piemonte) ma la famiglia è romena: ecco perché dopo una presenza di pochi minuti con la maglia della Romania in amichevole contro la Slovenia lo scorso novembre, la convocazione di Mancini ha aperto un fronte che il giocatore vuole valutare molto bene. Perché nel suo cuore batte l’azzurro e se dopo lo stage si aprirà bene la strada Boloca non avrà dubbi a scegliere.

Intanto c’è un futuro da scrivere in Serie A. A giugno sarà chiaro anche il cammino che avrà fatto il Frosinone tra i cadetti e se sarà arrivata la terza promozione nella massima serie della società di Maurizio Stirpe. Quello che però appare abbastanza scontato è che Daniel Boloca quel secondo treno per la A non lo vedrà solo passare, ma ci salirà sopra. Per fare quel gradino in più che potrà portarlo tra i big nel suo ruolo.