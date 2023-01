Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 25 gennaio

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, mercoledì 25 gennaio 2023

Tutta l’attenzione dell’Italia calcistica è rivolta all’ennesimo tonfo pesantissimo del Milan, stavolta in casa della Lazio per 4-0. Una serata pessima che certifica la crisi rossonera dopo la rimonta subito con la Roma, il pareggio di Lecce e ovviamente la disfatta con l’Inter in Supercoppa. “Il Milan è sparito”, scrive ‘La Gazzetta dello Sport’ in prima pagina con i rossoneri che sono ‘molli’ e ‘senza gioco’, ‘allo sbando‘. E ‘La colpa è di tutti. Ora anche la Champions a rischio”, commentano gli altri titoli. Anche per questo Maldini sta lavorando per regalare a Pioli un rinforzo importante: “Zaniolo subito”, un altro dei titoli principali della rosea. Un momento non facile neanche per l’Inter e Simone Inzaghi: “Le coppe non basta. Solo con il quarto posto andrà avanti con l’Inter”. Destiino simile per la Juventus: “Ciao Di Maria? E senza l’Europa può partire anche Rabiot”.

Su ‘Il Corriere dello Sport’, invece, si traccia il bilancio di questa giornata di Serie A: “Milano sparita”, in riferimento ai tonfi di Milan e Inter. Poi il mercato rossonero: “Zaniolo senza sconto” con la Roma che vuole solo l’obbligo di riscatto incondizionato. “Skriniar fino a giugno”, il titolo sullo slovacco che andrà via gratis a giugno. Poi in basso la parole di John Elkann: “In gioco c’è la Serie A“.

Su ‘Tuttosport’ spazio al malcontento dei tifosi juventini: “Popolo Juve, cresce la rivolta” dice il titolo principale. Decine di migliaia di bianconeri si starebbero organizzando per protestare contro la sentenza della Corte Federale, poi i retroscena dell’inchiesta della Figc. Poi il tonfo rossonero: “C’era una volta il Milan”. E l’Inter: “Skriniar, la tensione sale. E il PSG la cavalca”. E infine il titolo sul Torino e l’affare Ilic: “Rischio fregatura”. Il Marsiglia si sente sicuro e oggi si potrebbe la verità. In caso di no ai granata, il rapporto tra Cairo e Juric tornerebbe a scricchiolare.

Spostandoci all’estero, il quotidiano francese ‘L’Equipe’ dedica la sua prima pagina al futuro di Messi: “Une option a lever”, ovvero un’opzione da esercitare. “Nonostante gli occhi dolci dell’Arabia Saudita e degli Stati Uniti, l’argentino intende ancora giocare ai massimi livelli. Eppure non ha ancora firmato il rinnovo”, prosegue il sottotitolo in prima pagina. Poi “Laporte scava ancora” e “Il Marsiglia aspetta Moffi” gli altri titoli calcistici del quotidiano francese.

Volendo in Spagna, invece, su ‘AS’ si parla del ritorno in nazionale di un veterano: “Ramos torna in scena”, il titolo in prima pagina con il difensore ex Real Madrid che non gioca con la maglia delle Furie Rosse da marzo 2021. Il ct De la Fuente ha infatti incluso il centrale del PSG nella riunione con i capitani. Poi “Il ritorno del Bernabeu”, 77 giorni dopo l’ultima volta per il super derby di Copa del Rey di domani tra Real Madrid e Atletico.