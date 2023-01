Inter, Lukaku adesso è un problema: “Impresentabile”

Lukaku diventa un problema per l’Inter di Simone Inzaghi. Dure critiche dei tifosi dopo il ko interno con l’Empoli

Dopo il trionfo in Supercoppa, è subito arrivato un pesante stop casalingo per l’Inter di Simone Inzaghi. L’Empoli di Zanetti ha sbancato San Siro facendo sprofondare i nerazzurri a -13 dal Napoli.

Ancora un ingresso in campo da dimenticare per Romelu Lukaku. L’attaccante belga, inserito al 76′, non è riuscito ad incidere e soprattutto è apparso ben lontano dalla forma migliore. L’ex Chelsea si è nuovamente fermato per infortunio dopo la ripresa ed è ancora fuori condizione. Dopo l’Empoli, sono piovute nuove critiche sul centravanti soprattutto da parte dei tifosi.

Inter, Lukaku di nuovo nel mirino dei tifosi dopo l’Empoli

Ecco alcuni dei tweet più significativi raccolti da Calciomercato.it.

Lukaku da ora a fine stagione farà al massimo 5 gol, e farà al massimo 10 presenze, è in condizioni fisiche orribili, sembra di essere a luglio post vacanza per uno grosso e grasso come lui, una roba non presentabile su un campo di calcio, preferito a Dybala ricordiamo — Santangelo Andrea (@andreasaltato2) January 24, 2023

Lukaku non può fare un tempo…non dico una partita…un tempo — Emanuele Fiori (@FioriEmanuele) January 24, 2023

Poi magari si parlerà dell’affare Lukaku

Ad oggi un fallimento totale per come sta il giocatore — Er Divano (@marcullo02) January 24, 2023

Lukaku imbarazzante anche stasera, non si regge in piedi. — Prodige (@loof_78) January 23, 2023

Io aspetto con ansia il giorno in cui #Conte ci rivelerà come ha fatto a far sì che #Lukaku potesse essere definito un calciatore. Scordinato, storto, sempre in ritardo…insomma imbarazzante se confrontato a #Dzeko — Giggino Ale (@alegiggino) January 23, 2023

Ripartire da Dumfries e dalla coppia Lautaro-Dzeko. Purtroppo Lukaku e Correa sono al momento impresentabili. Dare più spazio ad Asslani. Forza Inter, abbiamo ancora 17 partite da giocare in campionato, quarti di Coppa Italia e ottavi di Champions.#Inter #FCIM #SerieA #UCL https://t.co/IRGiSHjfC2 — Ale Denari (@aledenari) January 24, 2023