San Siro insorge, triplo addio all’Inter: Zhang incassa 51 milioni

L’Inter dice praticamente addio ai sogni scudetto dopo il flop contro l’Empoli. Tante delusioni nell’undici di Inzaghi: in estate possono lasciare Milano

Disastro Inter a San Siro: tonfo con l’Empoli nel monday night di campionato, con i nerazzurri che sprofondano a -13 dalla vetta della classifica.

Addio ai sogni scudetto per la formazione di Simone Inzaghi, già alla sesta sconfitta al giro di boa della Serie A. Anche lo stesso allenatore piacentino si è tirato fuori dalla corsa al titolo, con il Napoli capolista lontanissimo e al momento inattaccabile. Adesso l’Inter dovrà difendere il piazzamento in Champions League e in Europa cercare di superare l’ostacolo Porto per entrare fra le prime otto del palcoscenico continentale. Senza dimenticare la Coppa Italia, con Skrinair e compagni attesi dal quarto di finale con l’Atalanta. Proprio lo slovacco continua a tenere banco ad Appiano Gentile e le parole del suo agente lo allontanano quasi definitivamente da Milano. Il difensore è destinato a lasciare l’Inter a parametro zero a fine stagione, ma una porticina resta aperta anche per un’immediata partenza già in questa finestra di gennaio visto il pressing concreto del Paris Saint-Germain. Intanto Skirniar deve cancellare in fretta il rosso rimediato contro l’Empoli che ha compromesso lunedì sera la partita dei nerazzurri.

Calciomercato Inter: Lukaku, Correa e Bellanova flop, futuro in bilico

Ma non c’è solo Skrinair a tenere sulle spine Inzaghi e l’Inter. Nella notte di San Siro in tanti hanno deluso e continuano nel loro momento negativo.

Su tutti Joaquin Correa, preferito a Dzeko dal primo minuto in coppia con il connazionale Lautaro Martinez. Il ‘Tucu’ è stato praticamente un fantasma e non ha inciso come Inzaghi e i tifosi interisti (che più volte hanno rumoreggiato) si aspettavano. Ennesima bocciatura per l’ex Lazio che di questo passo sarà uno dei primi sacrificati sul mercato la prossima estate. Correa sarà a bilancio a 18 milioni di euro e Marotta per offerte superiori ai 20 milioni è pronto a cedere l’attaccante a luglio. Come l’argentino, anche Romelu Lukaku non ha inciso nel match perso contro l’Empoli. Il bomber belga è entrato con Dzeko dopo lo svantaggio, ma non è mai riuscito a mettere in difficoltà la difesa ospita nonostante i cori d’incoraggiamento del pubblico. L’ex Manchester United è lontano parente del centravanti ammirato due anni fa sotto la gestione Conte e la sua permanenza a Milano resta in bilico in vista della prossima stagione. Lukaku percepisce un ingaggio al lordo di 11 milioni di euro e l’Inter l’ultima estate ha versato circa 13 milioni nelle casse del Chelsea per il prestito.

Pubblico che invece non ha risparmiato Bellanova, beccato a più riprese dalle tribune del ‘Meazza’ e protagonista in negativo di una prestazione ben al di sotto la sufficienza. L’Inter lo ha prelevato in prestito oneroso (3 milioni) con diritto di riscatto fissato a 7 milioni di euro, ma a questo punto la dirigenza di Viale della Liberazione rifletterà attentamente nei prossimi mesi se rilevare o meno a titolo definitivo dal Cagliari il cartellino del laterale destro. Se l’Inter dovesse privarsi di Correa, Lukaku e Bellanova in estate, nelle casse di Zhang entrerebbe un tesoretto da 51 milioni di euro visto anche l’oneroso ingaggio del centravanti belga. A giugno potrebbe essere rivoluzione all’Inter, considerando anche i tanti giocatori in scadenza di contratto e che non hanno ancora firmato l’accordo per il rinnovo.