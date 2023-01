Niente scambio Inter-Barcellona: Brozovic e Kessie insieme

A meno di due settimane dalla chiusura del calciomercato si intensificano le voci sullo scambio tra i due centrocampisti

Alla vigilia della finalissima di Supercoppa tra Inter e Milan, continuano i rumors di mercato su un possibile affare incrociato tra i nerazzurri e il Barcellona. Dopo le prime smentite sull’operazione Correa–Depay, dalla Spagna non tramonta la possibilità di uno scambio tra Brozovic e Kessié.

Nonostante l’interesse degli ultimi anni da parte dell’Inter per l’ex centrocampista del Milan, difficilmente i nerazzurri rinunceranno ad un leader tecnico come Brozovic per arrivare all’ivoriano. Il croato rappresenta un punto fermo per la formazione di Simone Inzaghi, nonostante la scoperta inaspettata di Hakan Calhanoglu come play davanti alla difesa in una stagione particolarmente sfortunata sotto il profilo degli infortuni.

Ad ogni modo, a meno di due settimane dalla chiusura della finestra invernale, non si esclude qualsiasi scenario da qui alla fine di gennaio. Sembra complicato comunque che l’Inter voglia approfondire qualsiasi tipo di discorso per Brozovic, anche se allo stesso tempo intriga non poco la pista che porta a Kessié. Sul fronte Correa, invece, tanto dipenderà dal Barcellona che da diverse settimane lavora alla cessione di Memphis Depay.

Calciomercato Inter, svolta allo scambio Brozovic-Kessié: la risposta dei tifosi

Sul centravanti olandese va ricordato che in questo momento è in corso una trattativa con l’Atletico Madrid, alla ricerca di un sostituto di Joao Felix in attacco.

Al possibile scambio tra Kessié e Brozovic, invece, è stato dedicato il sondaggio di questa mattina su Calciomercato.it. Secondo i nostri utenti, l‘Inter dovrebbe far di tutto pur di portare il centrocampista ivoriano a Milano in maglia nerazzurra, trattenendo allo stesso tempo un top player dal valore indiscusso come Marcelo Brozovic. Questa opzione, infatti, è stata scelta sul nostro canale telegram dal 31% dei votanti.

Al 25% un pari merito tra chi invece suggerisce al club nerazzurro di accettare subito la risposta e chi invece chiederebbe un conguaglio economico al Barcellona. Per il 17% dei tifosi, infine, l’Inter dovrebbe rifiutare la proposta blaugrana senza pensarci su due volte.