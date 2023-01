Inter, scaricato in diretta: “Prestazione sconcertante”

Diversi calciatori nerazzurri sono stati aspramente criticati dopo la brutta gara giocata in Coppa Italia

Il match giocato dall’Inter ieri sera contro il Parma e portato a casa con grandissima sofferenza grazie ad una rete di Acerbi arrivata ai supplementari, potrebbe generare delle pesanti ripercussioni sul mercato in uscita del club nerazzurro.

In particolare, oltre a Gagliardini che il prossimo giugno andrà in scadenza di contratto, sono stati presi di mira Dumfries e Correa. Del mercato dell’Inter si è discusso in diretta su Calciomercato.it in onda su TV Play con Fabrizio Biasin, il quale ha ribadito quale sarà l’orientamento dei nerazzurri: “Sappiamo come è la sessione di mercato dell’Inter, che termina la sessione con il + davanti. Questo devono fare Marotta e Ausilio. Secondo me non c’è mai una regola, la verità è che si deve essere bravi a costruire le squadre. Non c’è nulla di male anche a puntare su un calciatore di esperienza, che magari ti possa dare una mano e aiutare a far crescere tutti i giovani”.

Sulla gara di ieri, poi, il giornalista ha fatto riferimento all’atteggiamento di Acerbi come esempio per i più giovani: “Abbiamo massacrato Acerbi, ma lui è venuto e ha dato una grande mano e sta facendo il suo dovere. Per costruire calciatori vincenti devi avere un mix tra giovani ed esperti, che ti riescano a dare una mano dall’inizio alla fine. Noi siamo indietro sullo scouting, lo sanno fare in pochi in Italia”.

Calciomercato Inter, Biasin boccia Correa: “Prestazione sconcertante”

Uno dei nomi più caldi in uscita per l’Inter, è senz’altro quello del Tucu Correa, oggetto di grandi critiche dopo la gara contro il Parma.

Sull’argentino e sulla possibile cessione di Dumfries, Biasin ha ipotizzato alcuni scenari futuri: “Se arriva un’offerta per Dumfries è possibile che l’Inter la prenda in considerazione. Ma se arriva l’offerta da miliardi di euro per Barella, tutti i nostri club sono tenuti ad ascoltarla. Siamo in una condizione dove non dettiamo noi le regole. Dumfries, esempio, per me è fuori fase. Mi auguro che cresca nelle prestazioni e nella presenza in campo. Correa non dico sia una causa persa, ma stiamo parlando di un anno e mezzo di non prestazioni, strano. La prestazione di ieri è stata sconcertante“.