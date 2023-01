Altro gol e candidatura: il bomber per Inter e Milan è già in Italia

Inter e Milan sono accomunate dalla necessità di individuare l’attaccante del futuro: il nuovo bomber è già in Italia

Lukaku e Dzeko come Ibrahimovic e Giroud. Inter e Milan condividono per alcuni versi lo stesso problema: l’attacco del futuro. Non potrà esserlo, salvo sorprese, Lukaku per i nerazzurri.

Il belga in questa stagione è stato frenato da numerosi infortuni e quando è stato mandato in campo, come a Monza, ha mostrato tutto il ritardo di condizione. D’altro canto, Dzeko con i suoi 36 anni non può reggere da solo il peso di tutto l’attacco nerazzurro. Un po’ come Giroud per il Milan dove Ibrahimovic non è ancora tornato a disposizione e Origi è più spesso infortunato che disponibile.

Ecco allora la necessità di andare alla ricerca di forze fresche per il reparto offensivo. Una idea può arrivare proprio dall’Italia dove si sta mettendo in mostra un giovane attaccante. L’ultimo gol è arrivato ieri e ha confermato la crescita costante messa in mostra nelle ultime uscite.

Calciomercato Inter e Milan, occhi su Hojlund

Si parla di Rasmus Hojlund, 19 anni, attaccante danese acquistato in estate dall’Atalanta. Il suo impatto con la Serie A è stato decisamente positivo: tre le reti fin qui messe a segno in poco meno di seicento minuti giocatori.

Un bottino impreziosito anche da un assist. Ieri è stato l’autore del gol che ha consentito all’Atalanta di imporsi sul campo del Bologna, bissando la rete firmata contro lo Spezia.

Prestazioni che hanno fatto sbottonare anche Gian Piero Gasperini che nel post gara non gli ha risparmiato i complimenti, parlando di prestazione straordinaria: “Ha avuto una crescita esponenziale, ma le sue doti si vedevano già. Può essere un attaccante in futuro di livello top”. Logico quindi che Inter e Milan buttino un occhio ai progressi di questo ragazzo di 1,91 m che potrebbe rappresentare il nome giusto per dare una ringiovanita a due attacchi che fanno affidamento sull’esperienza di bomber d’esperienza. Hojlund potrebbe rappresentare l’innesto giusto, confermando nella seconda parte di campionato quanto di buono fatto vedere fin qui.